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Bebek kütüphanesi nedir? Ankara’da bebek kütüphaneleri nerede? Bebek kütüphanelerinin amacı nedir?

Ebeveynler çocuklarının gelişimi ve eğitimi için bebek kütüphanelerini tercih ediyor. Peki, bebek kütüphanesi nedir? Ankara’da bebek kütüphaneleri nerede? Bebek kütüphanelerinin amacı nedir?
Bebek kütüphanesi nedir? Ankara’da bebek kütüphaneleri nerede? Bebek kütüphanelerinin amacı nedir?

Çocukların ilgisini çekebilecek etkinlikler barındıran bebek kütüphaneleri, çocukların erken yaşta gelişimini sağlamayı hedefliyor. Bu etkinlikler sayesinde zamanlarını hem eğlenerek hem sosyalleşerek hem de öğrenerek geçirebiliyorlar. Peki, bebek kütüphanesi nedir? Ankara’da bebek kütüphaneleri nerede? Bebek kütüphanelerinin amacı nedir?

 BEBEK KÜTÜPHANELERİNİN AMACI NEDİR? 

Bebek kütüphanelerinin amacı erken çocukluk dönemindeki miniklerin okuma kültürü ve alışkanlığını kazandırmak. Kütüphane içerisinde şarkılar söyleme, kitap okuma ve konuşma gibi etkinlikler sayesinde çocukların konuşma dilleri erken yaşta gelişiyor. Bebekler ve çocuklar sosyalleşmeyi öğreniyor ve iletişim konusunda daha kuvvetli bireyler olmak adına temeller atıyor. Yapılan etkinliklerin eğlenceli olması sebebiyle erken yaştaki çocuklar, çekingen olmak yerine özgüveni yüksek bireyler haline geliyor.

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 BEBEK KÜTÜPHANELERİ NEDEN TERCİH EDİLMELİ? 

Bebek kütüphaneleri bünyelerinde barındırdıkları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar, kitap dışı materyaller sayesinde bebeklerin hoşça vakit geçirip sosyalleşebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda masal köşesi, oyun alanları, bebek bakım odaları, çok amaçlı etkinlik alanı, WC gibi alanlarda barındırarak hem çocukları hem de ebeveynleri rahat hissettiriyor. Bebek kütüphanelerinin bu avantajları sayesinde bebek-ebeveyn ilişkisi de güçlenmiş oluyor. Bu kütüphaneler sayesinde çocuklar erken yaşta kitapla tanışmış, sosyalleşmiş oluyor. 

 ANKARA’DA BEBEK KÜTÜPHANELERİ NEREDE? 

İşte Ankara’da bulunan bebek kütüphaneleri:

Akyurt Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Çankaya Ali Dayı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Keçiören Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Mamak Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Sincan Çocuk Kütüphanesi

www.gazeteilksayfa.com

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