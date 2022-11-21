Bekir Arslan Doğru Yol Partisi Mamak İlçe Başkanı oldu

Doğru Yol Partisi Mamak İlçe Başkanlığı 1’inci Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede delege oylarının tümünü alan Bekir Arslan, DYP Mamak İlçe Başkanı oldu. Başkan Arslan, “Kazanan hepimiz olduk hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hafta sonu yapılan kongre ile Doğru Yol Partisi Mamak İlçe Başkanlığı seçimini Bekir Aslan kazandı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Aslan, “İlçemiz Mamak adına hayırlı olmasını diliyorum. Gayet sağlıklı güzel başarılı bir kongre seçim olmuştur. Kazanan vatanımız, milletimiz, memleketimiz kısacası hepimiz olduk. Başkanlık makamına layık görüldüğüm için çok mutlu ve huzurluyum. Vatanım ve milletim adına başarılı işlere imza atmaya hazırım. Önce Allah katında sonra sizlerin karşısında biz hepimiz kazandık” ifadelerini kullandı.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Doğru Yol Partisi Mamak İlçe Başkanı Bekir Arslan kongre sürecinde desteklerini eksik etmeyen Genel Başkan ve yöneticilere teşekkür etti. Arslan, “Kongremize iştirak ederek bizi onurlandıran başta Genel Başkanımız Sayın Avukat Çetin Özaçıkgöz olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarıma, Ankara İl Başkanıma, Teşkilat Başkanlarıma teşekkür ederim. Ayrıca köyümüz Dernek Başkanı Sayın İdris Gökhan ile yönetimine, Ankara Çorum İskilipliler Dernekler Başkanı Salih Şerbetçi Başkanım ve yönetimine şükranlarımı bildiririm. Sincan Çorumlu Dernekler Başkanı Sayın Hüseyin Alibaş, Keçiören Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Okay Erözgün, Mamak Çorumlu Dernekler Federasyonu Ercan Aksu’ya teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“SAYGILARIMI SUNUYORUM”

DYP Mamak İlçe Başkanı Bekir Arslan, kongreye katılan diğer parti temsilcilerine “İYİ parti koordinatörü Durmuş Karaman’a da katılımları için teşekkürlerimi bildiriyorum. Yeniden Refah Partisi Mamak İlçe Başkanı, köyüme köylüme destekleriyle yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma yakından uzaktan gelen katılan katılmayan tüm herkese teşekkürlerimi bildiririm. Bu vesile ile tekrar tanımış olduğumuz, samimi tüm gönül dostlarıma, arayan, yazan, tebrik eden, gurur duyan herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Herkese selam, sevgi ve saygı ile” diyerek konuşmasını noktaladı.

Cengiz Toksarı/ İLKSAYFA-

