Belediye başkanlarından üretime destek

Gıda krizinin iyice hissedildiği bugünlerde Ankara’daki yerel yönetimler ve tarım müdürlükleri, üretime destek olmak için çiftçilere ücretsiz fide desteğinde bulunmaya başladı.

Dünyada ve ülkemizde gıda krizinin yaşandığı, gıda fiyatlarının yükseldiği bugünlerde Ankara’daki yerel yönetimler ile ilgili kurumlar, üretime destek olmak için çiftçilere ücretsiz fide desteğinde bulunuyor. Belediyelerin kendi seralarında Ata tohumlarından yetiştirdiği sebze fidelerini çiftçilere peyderpey dağıtıyor.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 500 BİN FİDE

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katıldığı programda çiftçilere 160 bini domates, 170 bini biber ve 170 bini salatalık olmak üzere toplam 500 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerli fide çeşitlerinin dağıtılmasının fide dağıtım programını daha anlamlı hale getirdiğini belirterek “Bugün kendi geliştirdiğimiz ve çoğalttığımız fideleri toprakla buluşturarak Bakanlık olarak izlediğimiz politikalarla ilgili bir kez daha çok açık ve net bir mesaj veriyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 9,5 MİLYON FİDE DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi dağıtımı yapmaya başladı. 16-28 Mayıs tarihleri arasında merkezde ve 25 ilçenin tamamında 7 bin 50 üreticiye sebze fidesi dağıtılacak. Bu destekle yerli üreticilerin ekonomilerini de rahatlatmayı amaçlayan ABB, 5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin 795 biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini çiftçiye ulaştıracak.

BAŞKAN ALTINOK: “ÜRETİRSEK PAHALILIK KALMAZ”

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler’de çiftçilere sebze fidesi ücretsiz dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizi teşvik etmek lazım. Ata tohumları önemli. Herkes üretse pahalılık kalmaz. Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor. Tarım önemli. Devletin en önemli gücü ve silahı artık” dedi.

ÇUBUK’TAN 1 MİLYON FİDE DESTEĞİ

Çubuk Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla belediye tarafından üretilen 1 milyon fideyi çiftçilere ücretsiz dağıttı. Geçtiğimiz günlerde yapılan fide dağıtım töreninde Belediye Başkanı Baki Demirbaş, günümüzde tarımsal üretimin öneminin her geçen gün çok daha fazla anlaşıldığını vurguladı. Kurdukları seralarla ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri destek olmaya çalıştıklarını anlatan Demirbaş, bir taraftan da hazırladıkları projelerle tarımsal üretimi çeşitlendirme çalıştıklarını belirtti.

PEYDERPEY DAĞITILACAK

Pursaklar Belediyesi, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları Ata tohumuna teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi’de ücretsiz domates fidesi dağıtımını dün yaptı. Endemik Vadi’de Ata tohumlarının kullanılması ve yaygınlaştırılması için geçen sene yerli tohumların ekimine başladıklarını anlatan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yerli tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak istediklerini kaydetti. Ata tohumlarına sahip çıkarak organik tarımı desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilerleyen günlerde farklı sebzeleri kapsayacak şekilde fide desteğinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

K.KAZAN 500 BİN FİDE DAĞITACAK

Kahramankazan Belediyesi ise “Tohum Sizden, Fide Bizden” sloganıyla başlatılan Ata tohumu projesi kapsamında üretilen 500 bin adet fideyi önümüzdeki günlerde çiftçilere dağıtacaklarını duyurdu. Diğer belediyeler de üreticilere fide desteğinde bulunuyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-