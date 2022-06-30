Belediyeden satılık leğen ve kül tablası

Etimesgut Belediye Başkanlığınca açılan ihale ilanı dikkatleri üzerine çekti. Kül tablası, çay kaşığı, çay bardağı ve leğen gibi malzemelerin satışa çıkartılması ilginç bir ihale sürecinin yaşanacağını gösterdi.

Etimesgut Belediyesinden satılık mutfak eşyaları dikkat çekti. İlginç bir ihale süreciyle gazetelere ihale ilanı veren belediye mutfak eşyalarını satışa çıkardı. İhalede satışa çıkarılan bazı ürünler ise şöyle; kül tablası, çay bardağı, çay kaşığı, tatlı çatalı, tatlı kaşığı, çay tabağı, çaydanlık, şeffaf leğen.

BELEDİYEDEN SATILIK TEMİZ MUTFAK EŞYALARI

İlanda konu olan malzemelerin ihalesi 05.07.2022 Salı günü saat 14.00'da, Etimesgut Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale alıcılarını bekliyor. Etimesgut Belediyesinin kül tablası, çay bardağı, çay kaşığı, tatlı çatalı, tatlı kaşığı, çay tabağı, çaydanlık, şeffaf leğen ve bunu gibi birçok küçük parçalardan oluşan mutfak eşyalarını ihale usulü satışa çıkarması dikkat çekti.

Emre Yılmaz/ İlksayfa