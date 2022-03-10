Bentderesi Dolmuş durağının boş görüntüleri kameraya yansıdı

Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararı üzerine dolmuş durakları bomboş kaldı.
10 Mart 2022 Perşembe 11:37
Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle 10 Mart 2022’den itibaren trafiğe çıkmama kararı üzerine dolmuş durakları bomboş kaldı.
Bir gün öncesine kadar sıra bekleyen minibüslerin olduğu Bentderesi Dolmuş durağının bugünkü boş hali kameraya yansıdı.
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