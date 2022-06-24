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Berberlerde oda rekabeti

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, kendileri yerine Ticaret Odası’na kayıtlı dükkanların hafta tatiline uymadığını, bunun da haksız rekabete neden olduğunu söyledi.
Berberlerde oda rekabeti

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, sektörün sorunlarını, taleplerini gazetemize anlattı. Kullandıkları malzemelerin aşırı derecede pahalandığını vurgulayan Kara, devletin olaya el atmasını isterken, uygulanacak KDV indiriminin esnafı rahatlatacağını kaydetti.  

Bütün dünyada etkisi görünen Covid-19 pandemisi ülkemizde de hayatın her alanına etki etti. Yaşanan salgın sürecinde en çok zarar gören iş kollarından birisi de küçük esnaf ve berber esnafı oldu. Yaklaşık iki yıllık pandemi sürecinde kayıplarının büyük olduğunu söyleyen Kara, pandemi etkilerinin hala geçmediğini vurgulayarak devletten destek beklediklerini dile getirdi.

DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

KDV konusunda devletten destek beklediklerini söyleyen Başkan Kara; “İşimizi yapmakta kullandığımız malzemelerin KDV oranları çok yüksek. Dükkânlarımıza işimiz dönsün diye malzeme almakta çok zorlanıyoruz. İki yıl önce 10 lira olan jilet bile şuan 80 lira oldu. Bu şartlarda esnaf nasıl ayakta kalacak. O dükkân nasıl dönecek bizler evimize ekmeğimizi budan götürüyoruz. Bu dükkânlardan kazandığımız paralarla çocuklarımızı okutup yaşamımızı sürdürüyoruz. Bir an önce işimiz için kullandığımız malzemelerde KDV indirimine gidilmelidir. Esnaf destek bekliyor. Biz küçük esnaf olarak hala pandeminin sorunlarını üstümüzden atamadık. Devletimizden destek bekliyoruz” dedi. 

BU REKABET DEĞİLDİR

“Şuan bize göre saç sakal yıkama işlemi en kötü 130 – 140 lira olması lazım. Berberler ortalama 70 lira alıyor” diyerek fiyatların biran önce güncellenmesini talep eden Kara, “Yeni bir kanunla yeni açılan berber dükkânlarının kayıtlarını odamızdan yapılmasını istiyoruz. Berberler yeni dükkân açarken kayıtlara vergi dairesinden başlıyor. Bu da sorunlar doğuruyor yeni bir dükkân açıldığını biz aylar sonra fark ediyoruz. Biran önce mesafe kanunlarının çıkarılmasını talep ediyoruz. Aynı sokakta iki üç ayrı berber dükkânının olması esnafa zarar veriyor. Yeni dükkân açılışlarında mesafe uygulanmalı kalfa ustaya kızıyor aynı apartmanda aynı mahallede dükkân açıyor. Bu rekabet değildir” dedi. Kara, mesleki kanunların değişmesi ve berber esnafının meslektaşlarına karşı anlayışlı olmasını dile getirdi.

 

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