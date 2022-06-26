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"Beş beyaz" tanıtılıyor

ABB Başkent’in beş beyazı olarak bilinen; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını çocuklara tiyatro oyunu ile tanıtmaya başladı. Projeyle nesillere endemik türe sahip hayvan nesillerini öğretmeyi amaçlanıyor.
"Beş beyaz" tanıtılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı. Başkent’in beş beyazını okullara götüren Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayvanları canlı olarak görmesini de sağlıyor.

  ÖĞRENCİLERE TANITILIYOR

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile iş birliği yaparak “Başkent’in Beş Beyazı”nı sahneye taşıyor. ABB, Başkent’in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkent tiyatroları oyuncularının sahnelediği oyunla öğrencilere tanıtmaya başladı. 

 

“SAHİP ÇKIYORUZ”

    Nesli tehlike altında olan ve Başkent’in önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini gelecek nesillerin öğrenmesini amaçlıyor.  Yeni eğitim döneminde de okullara gitmeye devam edeceklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara’nın kadim değerlerine her zaman sahip çıkıyoruz. Çocukların yüzlerinin gülümsediğini görmek bizler için son derece büyük bir mutluluk” dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

   Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro etkinliğine katılan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da düşüncelerini, “Başkent Tiyatroları oyuncularımızla kültür ve sanat etkinliklerimizi çoğaltarak devam ediyoruz. Çocuklara yönelik de bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Yeni sezonda da farklı etkinliklerle buluşacağız” ifadelerini kullandı.

YAKINDAN İNCELEDİLER

 Endemik türdeki hayvanları canlı olarak yakından tanıma fırsatı bulan Başkentli öğrenciler ilk kez gördükleri hayvanları yakından inceleyerek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler, “Ankara’nın beş beyazı olduğunu yeni öğrendim. Onları canlı görmek çok güzel. Daha önce bu hayvanları hiç görmemiştim. Çok güzel bir duygu.”

Emrah Özcan/ İlksayfa

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