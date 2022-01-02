Beslediği Sokak Hayvanları Yolunu Gözlüyor

Yusuf Yıldız adındaki bir hayvansever, 3 yılı aşkındır kasaptan satın aldığı sakatat ve tavuk kemiklerini Çubuk İkipınar’daki sokak hayvanlarına dağıtıyor. Yıldız, haftada üç gün bölgedeki 60’a yakın sokak hayvanını eliyle besliyor.

Pursaklar'da yaşayan 60 yaşındaki Yusuf Yıldız, haftada üç kez kasaba giderek sokak hayvanları için sakatat ve tavuk kemiği satın alıyor.

SOKAK HAYVANLARINA PAYLAŞTIRIYOR

Kasaptan aldığı yiyecekleri aracına yükleyen Yıldız, sakatat ve tavuk kemiklerini kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan çok sayıda sokak hayvanına paylaştırıyor.

ÜÇ YILDIR DÜZENLİ ŞEKİLDE BESLİYOR

Emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adayan Yıldız, her gittiği yerde yolunu gözleyen sokak hayvanları tarafından karşılanıyor. 3 yılı aşkındır sokak hayvanlarına yardım elini uzattığını anlatan Yıldız, "Çubuk’un İkipınar Mahallesi’nde bir bahçem var. Orada bu sokak hayvanlarının özellikle kış vakti çaresizliklerine şahit oldum. 3 yıldır Pursaklar'daki kasaplardan hayvanların yiyebileceği malzemelerden alarak onları düzenli bir şekilde besliyorum. Haftada 3 gün geliyor bölgedeki köpeklere aldığım şeyleri paylaştırıyorum. 60'a yakın sokak hayvanını elimle besliyorum. Arabamda yem de bulunduruyorum" dedi.

KENDİNİ SOKAK HAYLARI İÇİN SEFERBER ETTİ

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini vurgulayan Yıldız, “Allah rızası için bu işi kendi imkânlarımla yapıyorum. Ancak destek gelirse daha fazla hayvana ulaşabileceğime inanıyorum. Çünkü kırsal alanlardaki hayvanların kış aylarında gerçekten işleri çok zor” diye konuştu.

KASAPLARDAN DERTLİ

Dövizdeki artışın kasaptan aldığı tavuk kemiğini bile olumsuz etkilediğini kaydeden Yıldız şunları aktardı: "Artık ucuza ya da ücretsiz malzeme veren kasap bulamıyorum. Kasaplar tavuk kemiğinin kilosunu bile 4-5 TL yaptılar. Zar zor kilosunu 2,5 TL'ye satan birini buldum, ondan alıyorum."

Yıldız, her gidişinde sokak hayvanlarına 100 kilodan fazla sakatat ve tavuk kemiği dağıttığı bilgisini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-