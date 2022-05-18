Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler Deniz Dünyası'nı gezdi

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulundan gelen 70 kişilik öğrenci gurubunu misafir etti.

Öğrenciler devasa akvaryumda deniz ve okyanus canlılarını yakından görme fırsatı buldular. Balık, timsah, su kaplumbağası, yılan ve köpek balığı gibi yüzlerce çeşit canlıyı yakından gören öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Öğrenciler ayrıca burada bulunan koi balıklarını elleriyle besleme imkânı da buldular.

Ankara’dan ve dünyanın birçok noktasından turistik gezi amacıyla Deniz Dünyası’na yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Dünyamız, akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor. Tesisimiz ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor. Aynı zamanda farklı ülkelerden gelerek Keçiören’imizi ziyaret eden öğrencilerimize de buradaki havayı teneffüs ettiriyoruz. Tesisimizde bulunan görevlilerimiz de su altı canlıları hakkında öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Burayı ziyarete gelmek isteyen tüm öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık” dedi.