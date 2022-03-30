BİK Genel Müdürü Duran, Ankara’da gazete temsilcileriyle buluştu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, aralarında gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Coşkun’un da bulunduğu Ankara merkezde günlük olarak yayınlanan gazetelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

BİK Ankara Şube Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması vesilesi ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Ankara merkezde yayın yapan ve aralarında gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Coşkun’un da bulunduğu 9 gazetenin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Ankara’daki yerel gazetelerin önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, “Ankara’daki gazetelerimize daha iyi şartlarda hizmet vermek için, Şube Müdürlüğümüzün yerini değiştirdik. Şimdi iyileştirilen fiziki şartlarıyla şubemiz tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.

“YEREL GAZETELER ÜLKEMİZİN MİLLİ DEĞERLERİDİR”

Duran, Türkiye’de yerel gazetelerin önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Son zamanlarda özellikle dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak üzere gazetelerimize yönelik eğitim programlarına ağırlık verdik. Şu gerçeği iyi biliyoruz, yerel gazeteler ülkemizin milli değerleridir.” ifadesini kullandı.

İstişare toplantısına, Ankara merkezde günlük olarak yayın yapan Anayurt Gazetesi, 24 Saat Gazetesi, Güçlü Anadolu Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Ticari Hayat Gazetesi, İlksayfa Gazetesi, Zafer Gazetesi, Sonsöz Gazetesi ve Başkent Gazetesi’nin imtiyaz sahipleri ile BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli katıldı.

İLKSAYFA///