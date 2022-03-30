  • BIST 2.230,15
  • Altın 910.954
  • Dolar 14.6559
  • Euro 16.3603
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

BİK Genel Müdürü Duran, Ankara’da gazete temsilcileriyle buluştu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, aralarında gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Coşkun’un da bulunduğu Ankara merkezde günlük olarak yayınlanan gazetelerin yetkilileriyle bir araya geldi.
BİK Genel Müdürü Duran, Ankara’da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Ankara Şube Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması vesilesi ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Ankara merkezde yayın yapan ve aralarında gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Coşkun’un da bulunduğu 9 gazetenin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Ankara’daki yerel gazetelerin önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, “Ankara’daki gazetelerimize daha iyi şartlarda hizmet vermek için, Şube Müdürlüğümüzün yerini değiştirdik. Şimdi iyileştirilen fiziki şartlarıyla şubemiz tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.

“YEREL GAZETELER ÜLKEMİZİN MİLLİ DEĞERLERİDİR”
Duran, Türkiye’de yerel gazetelerin önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Son zamanlarda özellikle dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak üzere gazetelerimize yönelik eğitim programlarına ağırlık verdik. Şu gerçeği iyi biliyoruz, yerel gazeteler ülkemizin milli değerleridir.” ifadesini kullandı.

İstişare toplantısına, Ankara merkezde günlük olarak yayın yapan Anayurt Gazetesi, 24 Saat Gazetesi, Güçlü Anadolu Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Ticari Hayat Gazetesi, İlksayfa Gazetesi, Zafer Gazetesi, Sonsöz Gazetesi ve Başkent Gazetesi’nin imtiyaz sahipleri ile BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli katıldı.

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Mart 2022 - ASKİ30 Mart 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 30 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ30 Mart 2022 Çarşamba 10:24
  • Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet sorunu çözüldü30 Mart 2022 Çarşamba 05:05
  • Allah Fırsatçılara Fırsat Vermesin30 Mart 2022 Çarşamba 04:04
  • ANGİAD’da Ertuğrul Onat dönemi başladı30 Mart 2022 Çarşamba 03:03
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi30 Mart 2022 Çarşamba 02:30
  • Yeni umutlar30 Mart 2022 Çarşamba 02:02
  • Titiz kuaför Keyvan'dan her müşterisi için ayrı ayrı hizmet30 Mart 2022 Çarşamba 01:01
  • Süt üreticiler zorda: "Dayanacak gücümüz kalmadı"29 Mart 2022 Salı 05:05
  • Ankara’daki Gül Baba’nın Bilinmeyen Hikayesi 29 Mart 2022 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti