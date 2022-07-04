Bilet sorunu yaşanmayacak

ATO Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, artan maliyetler sebebiyle otogarlardaki araç sayılarında ciddi düşüşler olmasına rağmen bayramda sorun yaşanmayacağına dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 57’nci Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş, maliyet artışları nedeniyle otogarlardaki araç sayılarında yarı yarıya azalma olduğunu, buna rağmen Kurban Bayramı’nda şehirlerarası ulaşımda bir sorun yaşanmayacağını kaydetti. Sarıtaş, “Bayramda bilet ihtiyacının karşılanması konusunda tedbirler alındı. Turizm taşımacılığı yapan araçların da şehirlerarası taşımacılık yapan filoya kayıt olmasına bakanlık tarafından izin verildi. Bu nedenle vatandaşlar bilet bulmada sorun yaşamayacaklar” dedi.,

ARAÇ SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Sarıtaş, maliyet artışları nedeniyle otogarlardan çıkan araç sayılarında yarı yarıya düşüşler yaşandığını kaydederek, “Önceden İstanbul otogarından çıkan günlük araç sayısı yaklaşık 2 bin 600 iken, bugün bin 300’lere düştü. Maliyet artışları nedeniyle birçok firma otobüs sayısını ve sefer sayısını azalttı. Firmalar, doluluk oranı yüksek seferler yapmaya çalışıyor. Firma bir günde 20 sefer yapıyorsa, bu seferini 10’a düşürüp doluluk oranını artırmaya çalışıyor. Eskiden 25 kişiyle otogardan çıkan bir aracın bugün bu kadar kişiyle otogardan çıkması zor” diye konuştu.

BAYRAMDA ARTMASI BEKLENİYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu araç sayılarında bir artış olacağını ifade eden Sarıtaş, bayramda yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekti. “Her bayramda olduğu gibi önümüzdeki bayramda da karayolu taşımacılığında yoğunluk yaşanması bekleniyor ama pandemi öncesi gibi olmayacaktır” diyen Sarıtaş, sözlerine şöyle devam etti; “Bayramda otogardan çıkan araç sayısı bir miktar artacaktır elbet ama eski sayılara ulaşmak zor. İnsanlar eskiden bayramlarda ekonomik anlamda daha rahat seyahat edilebilirken bugün birçok insan ekonomik sebeplerle seyahat edemez duruma geldi.”

TEDBİRLER ALINDI

Sarıtaş, bayramda bilet ihtiyacının karşılanması konusunda tedbirler alındığını belirterek, “Şu anda mevcut D1 belgesiyle taşınan şehirlerarası tarifeli taşımacılığa takviye olması için, turizm taşımacılığı yapan araçların da şehirlerarası taşımacılık yapan filoya kayıt olmasına Ulaştırma Bakanlığı tarafından izin verildi. Bu nedenle önümüzdeki Kurban Bayramı’nda bilet ihtiyacının karşılanması noktasında bir sorun yaşanmayacaktır. Bazı saatlerde yoğunluk yaşansa da vatandaşlar bilet bulmada sorun yaşamayacaklardır” diye konuştu.

FİYATLAR GÜNLÜK DEĞİŞİYOR

Son günlerde tartışılan bilet fiyatları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sarıtaş, karayolu taşımacılığındaki maliyet artışının bilet fiyatlarına yansıdığını, sektörün ayakta kalabilmek için bir dizi önlemler aldığını belirti. Sarıtaş, “Maliyetler ciddi bir şekilde taşımacılığa yansıdığı için taşımacılar da ayakta durmak için bir takım tedbirler alıyor. Fiyatlar günlük değişiyor çünkü mazota iki lira zam gelmesi demek, firma için ciddi bir maliyet artışı demek. Bu nedenle de bilet fiyatları artıyor” dedi.

HER KALEMDE ARTIŞ VAR

Sektörün temel giderinin akaryakıt olduğuna dikkat çeken Sarıtaş, bilet fiyatlarındaki artışın sadece akaryakıt kaynaklı olmadığının altını çizdi. Sarıtaş, “Otoban ve köprülerin geçiş ücretleri, terminallerde verilen ücretler, otobüs içi hizmetler ve ikramlar, personel giderleri, yer hizmetleri ve yedek parça ile lastik maliyetleri var. Bunlar toplandığı zaman firmalar için büyük bir gider kalemi oluşturuyor. Otobüsün içerisinde ücretsiz olarak ikram ettiğimiz sudan yedek parçaya kadar birçok kalemde artış yaşandı” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/ İlksayfa