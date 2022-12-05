Birleşik Mağazalar ya da kısaca BİM Türkiye merkezli marketler zinciridir. 2005 yılında halka açılan şirket gün geçtikçe büyümeye devam etti. Peki, BİM’in kurucu ortakları kimler? BİM yönetim kurulu üyeleri kimler?

Tüm Türkiye’de çok sayıda şubeleri bulunan BİM’in 2021 yılı itibariyle Türkiye’de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firma olduğu kayıtlara geçti. Rakipleri ile büyük bir çekişme halinde olan BİM süpermarket alanında birçok faaliyette bulunuyor. Peki, BİM’in kurucu ortakları kimler? BİM yönetim kurulu üyeleri kimler?

BİM’İN KURUCU ORTAKLARI KİMLER?

1995 yılında marketi zinciri olarak kurulan BİM, GSM sektöründe de çalışmalarına başlayıp bu çalışmaları geliştirmeye devam etti. Gün geçtikçe bünyesinde indirimler paralelinde ciddi satışlar yapmaya başladı. Teknolojiden gıdaya birçok alanda satışlarını sürdürüyor. Faaliyetlerine 21 mağaza ile başlayan BİM’in kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunuyor. Mustafa Latif Topbaş ise BİM’in hem CEO’su hem de kurucu ortağıdır. BİM yapmış olduğu çalışmaların sonucunda 2022 yılında toplamda 78 bin 500 çalışan sayısına ulaşmıştır. BİM, birçok markayı bünyesinde satışa sunuyor.

BİM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Türkiye’de ciddi satışlar yapan BİM’in yönetim kurulunda, Mehmet Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı iken Mahmud Pyirali Kassamali Meralı ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Ömer Hulusi Topbaş ve Karl-Heinz Holland BİM’in yönetim kurulu üyesidir. BİM’in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri ise Ahmet Akça ve Paul Folley’dir.

BİM’İn üst yönetim çalışanlarında ise İcra Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş, İcra Kurulu üyesi, COO ve GPC başkanı Galip Aykaç’tır. İcra Kurulu üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu’dur. Operasyon Komitesi üyeleri ise Ürfet Nacar, İlkay Zengin, Uğur Kıvrak, Murat Dalgıç, Faruk Öztürk, Umut Baba ve Tolga Şahin’dir. Tolga Şahin aynı zamanda GPC üyesidir. Satın alma Genel Müdürü ve GPC üyesi ise Aynur Çolpan’dır.

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