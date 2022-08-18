Binalar madde bağımlılarının mekânı oldu

Sincan’da sağlam değil gerekçesiyle yıkım kararı alınan ve atıl bir vaziyette bırakılan 80 dairelik site uyuşturucu ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Sitelerde fuhuş dahi yapıldığını belirten çevre sakinleri, “Can güvenliğimiz yok" dedi.

Sincan’da yıkım kararı alınıp boşaltıldıktan sonra atıl bir vaziyette bırakılan binalar bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Selçuklu Mahallesi Köşe Sokakta bulunan binalar uyuşturucu ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Atıl bir vaziyette yıkılmaya bekleyen binalarda fuhuş dahi yapıldığını iddia eden çevre sakinleri, “Can güvenliğimiz yok. Fuhuş dahi yapılıyor. Sokaktan geçmeye korkuyoruz. Ya güvenlik sağlansın ya yıkılsın” diyor.

Yıkılmasını İstiyoruz

Mahkeme kararı ile yıkımı durdurulan binalar şuan atıl durumda ve madde bağımlıların mekânı haline gelmiş vaziyette. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu binaların çevresinden geçmeye korkan mahalle halkı durumdan şikâyetçi. Vatandaş, “Yıkıntıların içine kimlerin girip çıktığı orda ne yaptığı belli değil. Bu binalardan dolayı mahalle halkının başına bir olay gelse sorumlusu kim olacak. Biz mahalle halkı olarak mahkemenin biran önce sonuçlanıp bu harabelerin yıkılmasını istiyoruz” şeklinde konuşarak biran önce yetkililerce soruna çözüm bulunmasını istedi.

Fuhuş Dahi Yapılıyor

Mahalle halkı, “Bina sakinlerinin kendi aralarında çıkan anlaşmazlık sebebi ile yıkım kararı mahkemeye taşındı ve mahkeme süreci devam ettiği için yıkım yapılamıyor. Burası Devlet Demir Yollarının lojmanıydı, sonradan siteye döndürüldü. Binaların bu atıl durumu mahallede birçok güvenlik sorununa neden oluyor. Binalar madde bağımlıların mekânı oldu. Bu yıkıntıda fuhuş dahi yapılıyor. Zaten binaların içine girildiğinde boş bali poşetleri ve diğer eşyaları görmek mümkün” dedi.

“Sokaktan Geçmeye Korkuyoruz”

Akşam saatlerinde mahalleli olarak binanın bulunduğu Köşe Sokak’tan geçmekten çekindiklerini belirten semt sakinleri, özellikle genç kızların ve çocukların tehlike altında olduğunu, bu yüzden yetkiliklerden bir an önce binaların yıkılmasını talep etti.

“Güvenlik Sağlansın”

Duruma biran önce çözüm bulunmasını isteyen bölge sakinleri, “Bu yıkım mümkün değil ise karar çıkana kadar bina önünde güvenlik sağlanmasını istiyoruz. Emniyet güçlerinden önlem alarak devriye atmasını istiyoruz. Bina çevresine bekçi ya da polis konulması bizim can güvenliğimiz açısından önem arz ediyor. Yıkıntıların içine kimlerin girip çıktığı orda ne yaptığı belli değil. Bu binalardan dolayı mahalle halkının başına bir olay gelse sorumlusu kim olacak. Biz mahalle halkı olarak mahkemenin biran önce sonuçlanıp bu harabelerin mahallemizden kaldırılmasını istiyoruz. Burada hem mal sahipleri mağdur oluyor hem mahalle halkı. Bu mağduriyetinin giderilmesi gerekir” şeklinde konuştu.