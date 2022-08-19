Bir Yabancıya Beş Yerli İşçi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, yerli istihdamı korumak için yabancı çalıştıracak işyerinin her bir yabancı istihdamı karşılığında beş yerli istihdam sağlaması zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklular ile ilgili ayakkabı ve çanta imalatçıları için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, esnafa yabancı uyruklu çalışan ve yatırımcılarla ilgili bilgilendirme yaptı. Akyıl, esnafa 2016 yılında yapılan yasal düzenlemelerden, yabancı uyruklu işçi çalıştırma şartlarından ve kayıt dışılığı nasıl önlemeye çalıştıklarını anlattı.

Tüm ayrıntılarıyla esnafı bilgilendiren Ayık, “Yapılan düzenlemelerle amacımız esnafı korumak yapılan düzenlemelerle istihdamı ve işvereni koruyarak kayıt dışılığını önlemek. Yerli istihdamı korumak için yabancı çalıştıracak işyerinin her bir yabancı istihdamı karşılığında beş yerli istihdam sağlaması zorunluluğu var ”dedi.

“2016’DA YASAL DÜZENLEME YAPILDI”

Başkent esnafına bilgi veren Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, 2016 yılından itibaren yabancıların nasıl çalışacağı ile ilgili mevzuatı hazırladıklarını ve yabancıların çalışmalarına imkan verdiklerini anlattı ve bu düzenlemeyi yerel iş gücünü gözeterek, Türk ve yabancı çalışan sayısını dengeleyerek yaptıklarını söyledi. Ayakkabı ve çanta sektöründe Suriyelilerin çalışma oranının daha yoğun olduğunu söyleyen Akyıl, işverenlerin ya da muhasebecilerin konuya hakim olmasına rağmen kayıt dışı çalıştırılmanın karşılarına çıktığını ifade etti.

Suriyelilerin geldikleri dönemde muhacir olarak görüldüklerini ancak ekmek kavgasına girilince herkesin kendi hesabını yapmaya başladığını belirten Akyıl, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaya başlandığını anlattı. Akyıl, 2016 yılında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu çıkardıklarını ve ilk kez bu kanunla yabancıların statülerini belirlediklerini aktardı.

İstihdam kotalarından da bahseden Akyıl, yerli istihdamı korumak için yabancı çalıştıracak işyerinin her bir yabancı istihdamı karşılığında beş yerli istihdam sağlaması zorunluluğunun olduğunu söyledi. Ayık,“Türkiye’de çalıştırılacak yabancının geçici koruma kaydının olması lazım, bu kaydı yaptırdığı tarihten itibaren altı ayın geçmesi lazım, öğretmen ya da hekimse ilgili bakanlıktan mesleği yapabileceğine dair belge alması lazım. Ancak Suriyeliler Türkiye’de zorunlu olarak kaldıkları için ve kayıt dışılığın önlenebilmesi amacıyla birtakım kolaylıklar sağlanıyor. Örneğin çalışma iznine başvurulduğunda devletin aldığı çalışma izni harcı var. Biz bunu geçici koruma altındaki yabancılar için neredeyse üçte birine düşürdük. Çünkü işveren bazen bu harcı ödemekten kaçınıyor” dedi.

“AMAÇ KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK”

Yabancı çalıştıracak işverenin kaydının yapılması için bütün başvuru sürecinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini aktaran Akyıl, normalde yerli işçiyi koruması için yabancıların maaşlarının asgari ücretin katları şeklinde planlandığını ancak geçici koruma altındaki yabancılar için kayıt dışılığı önlemek amacıyla en düşük ücretin asgari ücret olarak uygulanabildiğini anlattı. Toplantıda yabancı eleman çalıştırılması için yapılması gereken başvuru ayrıntıları ile anlatıldı. Ardından Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Akyıl, esnafın yabancı çalıştırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

ANKESOB Eski Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl ve Oda Başkanı Hüseyin Uzun ile Ankara’da faaliyet gösteren ayakkabı ve çanta imalatçıları katıldı.

Faruk Gökyurt\ İlksayfa