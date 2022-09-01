Birkan: Keşke insanlar interneti değil dükkânlarımızı tercih etseler

Tunalı’da Plakçılık yapan Mustafa Birkan, internetten ürün satışında müşterinin alıp, içini değiştirerek geri yolladığını belirterek, “Müşteri temiz ürünü alıp çizik kopyasını koyup iade ediyor. Çok fazla dolandırıcı mevcut. Bunun önüne geçemiyoruz.

Tunalı Çelikler Pasajı’nda 4 yıldır plak satışı yapan Mustafa Birkan, plak satışında iç pazarda yaşanan zorlukları ve internet satışında yaşanan sıkıntıları gazetemize anlattı. Birkan, “İç pazarda ürün temin ettiğimiz insanlar fiyat arayışına girerek fiyatları yükseltiyor. Dükkânda 100 TL’ye bulabileceğimiz bir ürün internette 500 TL’ye satılıyor. Ticari kimliğinizin devam edebilmesi için mecburen alıyorsunuz. Onun dışında kendi internet satışlarımızda sattığım ürünün içerisini değiştirerek, bu ürün çizik diyerek iade ediyorlar. Bunu ispatlayamıyoruz. Çok fazla dolandırıcı var. Keşke insanlar internet yerine dükkânlarımızı tercih etse” dedi.

Koleksiyonluk bir ürün

Birkan, “Benim çocukluğumda plaklar vardı. 80’li yılların sonuna kadar hep plak ve kaset aldık. O dönemin medyaları bunlardı. 89’dan sonra Türkiye’de plak basılmadı zaten. Ufak ufak CD’ye bir dönüş oldu. 90’ların sonunda tekrar CD’yle beraber plak girdi hayatımıza. Ben hiçbir zaman sadece plak olsun diyen bir adam olmadım. Plak tutkum yok. Ben daha çok müziği seviyorum ve hangisini dinlediğimin bir önemi yok. Ama plak daha koleksiyonluk bir ürün” diye konuştu.

Az bulunması değerini artırır

Plak bakmanın zevkli bir iş olduğunu ifade eden Birkan, nostaljik bir yanının olmasından ötürü güzel hissettirdiğini, dizildiği zaman şık durduğunu kaydetti. Birkan, “Bendeki plakların en eskisi 50’li yıllara ait. Osmanlıdan ürünlerimizde vardı fakat bunun Osmanlıdan kalmış olması bir anlam ifade etmiyor. Bir şeyin az bulunuşu hem fiyatını hem de koleksiyon değerini artırıyor. Çok bulunan bir Osmanlı plağı yani 100 senelik bir plak para etmiyor ama Ahmet Kaya’nın plakları daha çok tercih ediliyor. Çünkü plak döneminin sonuna denk gelmiş 100 tane basılmış. Memlekette yeni baskıları saymazsanız 80’lerde basılan versiyonundan 100 tane var. Ama Osmanlıda basılmış binlerce plak var” şeklinde konuştu.

“İlk sahiplerinden alıyorum”

Birkan, sattığı ve piyasada var olan plakların hiçbir zaman bulunmayacak plaklar olmadığını belirterek, “Benim babamın değil ama bazısının babasının plakları. Ben bu plakları ağırlıklı olarak ilk sahiplerinden alıyorum. Müşteri kullanmadığı, dinlemediği plaklarda bana ulaşıyor, beni çağırıyorlar bende gidiyorum. Anlaşırsak alıyorum. Bu en tercih ettiğim yol. Fakat bu işi yapmayan, plak temin edebilen başka esnaf arkadaşlarımız var. Mesela sahaflar, eskici, hurdacı, emlakçı, kapıcı. Onların plaklara ulaşması daha kolay olduğu için bizlere getirdikleri oluyor” dedi.

“İçini değiştirip iade ediyorlar”

Plak satışını internetten de devam ettiren Birkan, bu işin zor yanlarını şu sözlerle aktardı; “Ben sıfır plak satmıyorum. Yeni basılan yurt içi ve yurt dışı plaklar var ve ben onları satmıyorum. Çünkü çok düşük kârlarla sattırıyorlar. Ben 10 lira kazanmak için daha yüksek paralar vermek zorunda kalacağım. Bu durum da mantıklı değil. Bu işin en zor yanı ağırlıklı olarak Bir şeyin az bulunuşu fiyatını ya da koleksiyon değerini artırıyor Bir şeyin az bulunuşu fiyatını ya da koleksiyon değerini artırıyor Kendine daha temiz bir kopyasını alıp, kendindeki çizik versiyonunu bu ürün çizik diyerek iade ediyor. Bizlerde bunu ispat edemiyoruz. İnsanın olduğu her yerde bir takım sıkıntılar var. Bizlerin de zorlandığı kısım burası. Güvenemiyoruz” şeklinde konuştu.

Pahalılık müşteriye yansıyor

Birkan, plak alışının eskisine göre daha çok pahalandığını ve piyasada sıkıntılar oluştuğuna değinerek, “Plak alırken bir kişi 30 tane getiriyor ve konuşulan rakamlar 15-20 bin. Siz bu ürünü belki yıllarca satamayacaksınız ama satan kişi o parayı bir günde alıp gidecek. Eskiden plaklar bu kadar büyük paralar değildi. Günden güne pahalanıyor. Bu durumda ister istemez müşteriye yansıyor. Buraya gelen çocuklar iki ürün seçiyorsa sadece bir tanesini alabiliyor. Çünkü gücü ona yetiyor” diye konuştu.

İç pazarda dolandırıcılık mevcut

Birkan, “İç pazarda ürün temin ettiğimiz insanlar internetten fiyat arayışına giriyor ve çok yüksek fiyat yazıyor. Çok fazla dolandırıcı var. Dükkânda 100 TL’ye alabileceğiniz ürünler internette 500 TL’ye satılıyor. Bir kere almazsınız, iki kere almazsınız ama ticari kimliğinizin devam edebilmesi için günün birinde almanız gerekiyor. 500’e aldığınız plağı dün 100’e satarken bugün 600’e satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da müşteri kaybettiriyor” ifadelerini kullandı.

Plak dükkânları tercih edilmeli

“Keşke insanlar internetten alışveriş yapmak yerine buralara gelse, buralardan plak alsa” diyen Birkan, “İnternet üzerinden plak satmanın bir takım yorucu yanları var, fotoğrafından paketlemesine, kargosuna vs. Ama burada oturup esnaflık yapmak daha farklı olabilirdi. Fakat ekonomimiz buna müsaade etmiyor. Dükkân içi satışlarım buranın anca giderini karşılıyor. Yemek masrafını, kendime vakit ayırmayı falan saymıyorum. Ben daha önceden internet tecrübesi elde etmemiş olsaydım bu işe girmezdim” şeklinde konuştu.

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