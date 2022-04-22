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Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Ankara’da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri, "Kardeşlik Ziyaretleri" adı altında ziyaret ederek, yardımcı olduklarını bu vesileyle yüzü aşkın aileye yardım kolisi dağıttıklarını söyledi.
Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Ankara’da Birlik Derneği'nin kuruluşundan beri her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftarı programı bu yıl Başkent Öğretmen evinde gerçekleştirildi. Siyaset ve bürokrasi dünyasının katılım sağladığı iftar yemeğinde söz alan dernek Başkanı Bayram Mutlu, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini "Kardeşlik Ziyaretleri" adı altında ziyaret ederek, yardımcı olduklarını bu vesileyle onlarca aileye yardım kolisi dağıttıklarını kaydetti. 

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EN ŞEREFLİ AY
Programa Ankara’da Birlik Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasiler ve bürokratlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda söz alan Dernek Başkanı Bayram Mutlu yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, “Ramazan ayı oruç ve kuran ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan bin aydan daha hayırlı kadir gecesini içinde barındıran en şerefli aydır. Bizleri bu manevi iklime eriştiren Rabbimize şükürler olsun, Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” diye konuştu.

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İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER UNUTULMADI
Konuşmasında dernek çalışmalarından da bahseden Mutlu, “Bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olmamıza binaen şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerini "Kardeşlik Ziyaretleri" adı altında ziyaret ederek, hal hatır sorup elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önceki Ramazan aylarında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttık. Bu yardımların yapılmasında bizlere en büyük desteği sağlayan üyelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ
Dernek olarak her geçen gün büyümeye devam ettiklerini ve uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “kadın ve gençlik kolları” birimini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Mutlu, programa katılan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. İftar programı, Kızılcahamamlı sanatçı Kadir Yılmaz'ın seslendirdiği Ankara Türküleri ile son buldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

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