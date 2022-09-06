Bisikletiyle organ arıyor

Oğlu Utku’yu 6 yaşında beyin tümörü nedeniyle kaybedince kendini “organ ve kök hücre bağışı”na adayan Kemal Yücel, hasta çocuklar için şimdi de umut yolculuğuna çıktı.

HER PEDAL UMUT OLSUN

Kök hücre bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile Adana’dan “Her Pedal Umut Olsun” yolculuğuna çıkan Kemal Yücel, 6 bin km pedal çevirerek Türkiye haritasını tamamlayıp memleketine geri dönecek. Yücel, “Hasta çocuklar için umut yolculuğuna çıktım, şehir şehir geziyorum. Kök hücre bağışına toplumsal duyarlılık oluşturmak istiyorum” dedi.

Adanalı Kemal Yücel, oğlu Utku’yu 6 yaşında beyin tümörü nedeniyle kaybedince kendini adeta “kök hücre bağışı”na adadı. Hasta çocuklar için değişik etkinliğe imza atan Kemal Yücel, şimdi de bisikleti ile “Her Pedal Umut Olsun” yolculuğuna çıktı.

Bisikleti ile Adana’dan yola çıkan Kemal Yücel kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek adına Türkiye haritası çizip farkındalık turunu tekrar Adana’da son verecek. Dokuz yıl önce altı yaşındaki oğlu Utku’yu beyin tümürü hastalığından kaybetmesiyle kendini organ bağışı ve kök hücre bağışının tanıtımına ve önemini anlatmaya adayan Kemal Yücel daha önce de yaptığı bisiklet turlarıyla konu ile alakalı farkındalık ortaya koymaya çalışmıştı.

Adana’dan bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel’le hikayesini, yaptığı bu bisiklet turunun amacını, tur boyunca karşılaştığı insanların tepkisini ve daha bir çok konuyu konuştuk.

Hastalara umut olmak için yola çıkan Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışının önemine dikkat çekerek “Ben evlat acısı nedir bilirim, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlum Utku'yu beyin tümüründen kaybedince organlarını bağışladım. Bağışladığım organları beş çocuğa hayat verdi. Evladını kaybeden her baba gibi bende bunalım dönemi yaşadım bu bunalım dönemini atlatmam için başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim” dedi.

“ÇOCUKLARIN YİTİP GİTMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM”

Yücel yaptığı bisiklet turunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “İnsanlar kök hücre bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip değil ve yanlış bilgiye sahip. Bu nedenle kök hücre donörü olmaktan çekiniyor. Hastanelerde nakil bekleyen lösemi hastaları da her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor maalesef. Çocukların yitip gitmesine çok üzüldüm. Onların hayatlarını kurtarmanın mümkün olmasına rağmen uygun ilik bulunamadığı için ölmelerine sessiz ve tepkisiz kalamazdım. Ben evlat acısı nedir bilirim, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlum Utku'yu beyin tümüründen kaybedince organlarını bağışladım bağışladığım organları beş çocuğa hayat verdi. Evladını kaybeden her baba gibi ben de bulanım dönemi yaşadım bu bulanım dönemini atlatmam için başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Çeşitli tarihlerde hasta çocuklar için umut yolculuğuna çıktım, şehir şehir geziyorum. İnsanlar kök hücre ve organ bağışının önemini anlatıyorum, gitmiş olduğum şehirlerde kan bağışı kampanyaları düzenliyorum, hastaneleri ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyorum.”

“FARKLI TEPKİLERLE KARŞILAŞIYORUM”

“Her Pedal Umut Olsun adını verdiğim, bisikletle umut yolculuğum sırasında farklı tepkilerle karşılaşıyorum” diyen Yücel, şöyle devam etti: “Vatandaşın tepkileri genelde şaşkınlık oluyor. Bisikletle yola çıkmanın zorluklarından ve kaza risklerinden bahsediyorlar. Onlara evlat acısı yaşadığımı, anne-babaların benim gibi evlat acısı yaşamasın diye tüm zorlukları ve tehlikeyi göze aldığımı söylüyorum. Bu duruma üzülüyorlar. Onlara üzülmek yerine lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurabileceklerini ve nasıl kök hücre donörü olabileceklerini anlatıyorum. Rota üzerinde ki şehirlerde bazı vatandaşlar haberlerden veya sosyal medyadan beni ve amacımı görmüşler. Davet ediyorlar, çay ve su ikram ediyorlar. Onlarla sohbet ediyoruz. Çıkmış olduğum umut yolculuğumdan dolayı tebrik ediyorlar. Tabi bu motive edici karşılaşmaların yanında bir de olumsuz tepkilerle de karşılaşıyorum. Her ne kadar moral bozucu olsa da bu durum amacımdan vaz geçirmeyecek.”

“6 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK”

Yücel Adana'dan başladığı bisiklet turunun rotası hakkında şu bilgileri verdi: “Bisiklet turumda Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'yu ziyaret ettim. Güneydoğu bölgesinde aşırı sıcaklarda pedal çevirdim ve 3 kez güneş çarptı ve 2 kez de ağır tonajlı araçların sıkıştırması sonucu kaza yaptım. Bisiklete umut yolculuğumun Karadeniz rotasında ise Trabzon, Giresun ve Ordu etaplarında yağmura yakalandım. Hedefime ulaşmak için aşırı sıcaklara ve şiddetli yağmura rağmen pedal çevirmeye devam ettim. Her Pedal Bir Umut adını verdiğim bisikletle umut yolculuğum rotasında 60 günde 41 şehri ziyaret ederek yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirerek Bisikletle Türkiye Haritası oluşturup Adana'da sona erecek.”

HİÇ BİR ZARARI YOK

Kök hücre nakline ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletiyle Adana’dan yola çıkan Kemal Yücel son olarak ilik naklinin nasıl verileceğini anlattı. Yücel, şöyle konuştu: “İlik nakli bekleyen hastaların hayatını kurtarmanın en önemli yolu kök hücre bağışıdır. Bunun için: kronik hastalığı olmayan, 18-50 yaş arasında ki insanlar Kızılay kan alma noktalarına giderek kök hücre donörü olmak istediğinizi belirterek 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atmak yeterli olacaktır. Yapılacak analizlerde uyumlu bur hasta olması halinde sağlık bakanlığı donör ile irtibata geçerek kan alma yöntemiyle kök hücre toplama işlemi yapıyor. Ağrısız ve cerrahi operasyon gerektirmeyen bir işlem. Vericilere hiç bir zararı yok. Bir çocuğun hayatını kurtarmak bu kadar kolay. Gelin siz de bir çocuğun süper kahramanı olun. Gelin siz de anne-babaların evlat acısı yaşamalarına engel olun.”

Faruk GÖKYURT / İLKSAYFA