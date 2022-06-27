Biz yokluğu hak etmiyoruz

Emekliler geçinmekte zorlanıyor. İşçi emeklisi Kudret Yılmaz, “Maaşımız yetmiyor geçinemiyoruz. Devlet bizi unutmasın, biz yıllarca bu devlet ve millet için çalıştık. Torunumuza bir çikolata bile alamıyoruz" dedi.

Uzun yıllar işçilik yaparak emekli olan Kudret Yılmaz, emekli vatandaşların sorunlarını gazetemize anlattı. Maddi sıkıntılar içinde yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “Biz emekliler olarak sorunları anlatırken içimiz acıyor, üzülüyoruz. Yıllarca çalışarak emekli olduk. Bizi bu yaştan sonra üzmesinler biz gençliğimizi ömrümüzü bu memlekete bu devlete, millete verdik. Bu yokluğu hak etmiyoruz. Devletimiz bizlere sahip çıksın bizi yalnız bırakmasın maaşlarımızın en azından kendimize yetecek kadar artırılmasını ve bayram ikramiyelerinde zam yapılmasını istiyoruz” diyerek devletin kendilerine sahip çıkmasını istiyor.

KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ

Ankara’nın sokaklarında yaz kış demeden çalışan belediye işçisi olarak görev yapan Kudret Yılmaz, “Şu ortamda emekli maaşının yetmesi mümkün değil. 7 yıllıdır emekliyim. Şuan da 12 yıldır cebecide aynı ev de oturuyorum. Mal sahibi yurt dışından gelerek evden çıkmamı istedi. Şuan da kiralık ev arıyoruz. Kiralar almış başını gitmiş. Evde karı koca iki emekli yaşıyoruz. Arayacağımız evin kirası en fazla iki bin lira geçmemesi lazım fakat şuan o fiyatlara daire yok. Geçtiğimiz gün bir emlakçıya sordum. En ucuz ev 3 bin liradan başlıyor. Tabi bizde ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz” diyerek ev sahipleri tarafından yapılan kira zamlarının en çok emekliyi etkilediğini dile getirdi.

SAHİP ÇIKILMALI

“Devletimiz emekli vatandaşlarına sahip çıkmalı, emekli şuan çok zor şartlarda hayatını idame ediyor” diye konuşan Yılmaz, belediyenin yaşlılar için sağladığı ulaşım hizmetinin şoförler ve toplum tarafından tepki gördüğünü söyledi. Yılmaz, “Ben cebecide oturuyorum. Kızılay’a Ulus’a yürüyerek gelip gidiyorum. Bu yaşımızda hala her sabah evden çıkıp iş arıyorum. İş bulmak kolay değil gençlerimiz bile iş bulmakta zorlanırken biz emeklilerin iş bulması imkânsız hale geliyor” dedi.

TOPLUMDA YAŞLILARA KARŞI ANTİPATİ

Yılmaz, “Yol paraları çok pahalı belediyenin verdiği yaşlı kartı belirli vasıtalarda ve belirli saatlerde geçiyor. Ona da vatandaşın ve şoförlerin tepkilerinden dolayı binmeye çekiniyoruz. Şuan yaşlılara karşı bir antipati var. Şehir dışına hiç çıkamıyoruz zaten memlekete gitmeye kalksak karı koca iki kişi git gel sadece yol parası neredeyse bin liraya yakın para tutuyor. Bazen cebimizde bir çay parası bile olmadığı günler oluyor. Yıllar boyu çalışıp ömrünü verdikten sonra bir çay parası bile bulamamak bizleri üzüyor. Kendi çayımız içsek bile bir arkadaşımıza bir bardak çay ısmarlamaya çekiniyoruz. Emekli park ve bahçelerde zaman geçiriyor” diye konuştu.

GEÇİNMEK İÇİN İŞ ARIYORUZ

Uzun yıllar çalışıp emekli olduktan sonra geçinemediklerini söyleyen Yılmaz ilerleyen yaşına rağmen iş aradığını fakat kabul görülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı, “65 yaşından sonra geçinmek için iş arıyoruz. Biz iş bulursak ne mutlu fakat gençler bile iş bulmakta zorlanıyor. Biz devlet babamızdan maaşlarımızı düzenlemesini ve işimize yarayacak zamların yapılmasını istiyoruz. Bayram ikramiyesin biraz daha geçen bayramda verilen söz gibi yükseltilmesi lazım. Emeklinin bayramda kurban kesme şansı yok kurbanlıklarda çok pahalı en azından kurban adı altında bayram ikramiyelerini biraz daha yükseltirlerse az da olsa emeklinin yüzü gülecek. Bizler işlerimizden emekli olduk hayattan emekli olmadık. Yıllarca çalışıp istihdama ekonomiye katkı sağlayıp sonra bir kenarda yokluklarla uğraşmak bizleri üzüyor” dedi.

BİR KİLO DOMATES İÇİN BEŞ MARKET DOLAŞIYORUZ

Ev ekonomisini korumak adına market market gezdiğini dile getiren Yılmaz, “Emekli ekonomik sorunlar yaşadıkça evinde de huzur kalmıyor. Eve istenilen malzemeyi götüremiyorsun. Bugün market market dolaşıp en ucuzunu almaya çalışıyoruz. Bir ürün alırken en az beş market dolaşıyoruz. Bir lira fark etse bize katkı sağlıyor. Bir kilo domates için beş market dolaşmak üzücü bir durum. Artık beslenmenin derdinde değil de karnımızı doyurmanın derdindeyiz. İyi beslenemeyince de haliyle vücuttaki değerler düşüyor. Bu seferde ilaca doktora para veriyoruz. Emekliye devletimizin maddi destek vermesi lazım yoksa emekli yaşamadan ölüyor” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

KIŞIN DOĞAL GAZI YETİŞTİREMİYORUZ

Emekli vatandaşların faturalardan korktuğu için yaz aylarını dört gözle beklediğini ifade eden Yılmaz, “Biz emekliler yaz aylarını dört gözle bekliyoruz. Kışın doğal gazı yetiştiremiyoruz. Yeri geliyor hiç yakmadan battaniyelerle kışın bitmesini bekliyoruz. Evde en güzel eğlence anlayışımız bir televizyonumuz var. Bir umutla haberleri takip ediyoruz. Belki emekliler için bir zam haberi gelir mi diye bekliyoruz. Emekliler artık yarınını göremiyor. Umudumuz kalmadı. Emekli maddi yönden çok zor durumda yaşamaya çalışıyor” dedi.

TORUNA BİR ÇİKOLATA ALAMIYORUZ

Parasızlıktan torununa yeri geldiğinde bir çikolata almak için bile düşündüğünü vurgulayan Yılmaz, “Bir tane torunum var. Onu görünce dünyalar bizim oluyor. Biz mutlu oluyoruz ama torunları mutlu edemiyoruz. Niye mutlu edemiyoruz? Paramız yok. Bir tane torunum var. Onun isteklerini yerine getirmek zorundayız. Toruna bir çikolata alamıyoruz. Biz torunun isteğini alamayınca üzülüyoruz. Bu yaşta bizlere bunları yaşatmamaları lazım, hiç abartmıyorum. Emekliler şuan da maddi ve manevi olarak çok zor durumda” diyerek devam etti.

EMEKLİLER KENDİ KENDİNE YETEMİYOR

Yılmaz, “Biz çocuklarımızı okuttuk büyüttük topluma kazandırdık hepsi iş sahibi istihdama katkı sağlıyor. Şimdi çocuklarımız ister istemez bize katkı sağlamaya çalışıyor. Bizim haberimiz olmadan bile erzak alıyorlar kargoyla gönderiyorlar. Bu duruma bazen seviniyorsun. Bazen üzülüyorsun. Bu olmaması lazım aslında biz yıllarca çalıştık. Bu memlekete emek verdik. Yaşlandığımızda bizim kendi paramızın bize yetmesi gerekir. Çocuklarımıza biz analık babalık görevimizi yaptık. Bunu yaparken bir beklentimiz olmadı. Şuan onlarında evi barkı var ve bizlere destek olmaya çalışıyorlar. Emekliler kendi kendine yetemiyor. Bu yaştan sonra kimseye muhtaç olmak istemiyoruz” dedi.

DEVLETİMİZ BİZLERE SAHİP ÇIKSIN

İlerleyen yaşlarına rağmen yaşadıkları maddi ve manevi sorunları gazetemize anlatan Kudret Yılmaz söyleşimize şöyle son verdi, “Laf dönüyor dolaşıyor hep maddiyata geliyor. Emeklinin mutlaka desteklenmesi lazım, emekliler yıllar boyu devlete millete hizmet vermiş. Yıllarını gençliğini vermiş. Ekonomiye istihdama katlı sağlamış. Biz artık yaşlandık kaç yıl daha yaşayacağız bilmiyoruz. Emeklilik yıllarımız da bizde yaşamak istiyoruz. Bayram geliyor memleketimize bile gidemiyoruz. Otobüs biletleri çok pahalı karı koca iki kişi yola çıksak sadece git gel yol parası bin lirayı buluyor.”

İÇİMİZ ACIYOR, ÜZÜLÜYORUZ

“Emekli olarak bu para bizim için çok fazla karşılayamıyoruz. Gitsek bile gelemiyoruz. Biz emekliler olarak bu sorunları anlatırken içimiz acıyor üzülüyoruz. Yılların emeği ile emekli olduk. Bizi bu yaştan sonra üzmesinler biz gençliğimizi ömrümüzü bu memlekete bu devlete millete verdik. Bu yokluğu hak etmiyoruz. Devletimiz bizlere sahip çıksın bizi yalnız bırakmasın maaşlarımızın en azından kendimize yetecek kadar artırılmasını ve bayram ikramiyelerinde zam yapılmasını istiyoruz.”

Faruk Gökyurt/ İlksayfa