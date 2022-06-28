Gelinlikçi Ali Rıza Zorlu, düğün sezonu başlamasına rağmen iş yapamadıklarından yakınarak, “Ekonomi işlerimizi derinden etkiledi. 12 yıldır böyle bir yıl yaşamadık. Köklü bir firma olmasak çoktan kepenkleri indirmiştik” dedi.

Çankaya’nın Cebeci semtinde 12 yıldır düğün sektöründe esnaflık yapan gelinlikçi Ali Rıza Zorlu, düğün sezonu başlamasına rağmen işlerde büyük bir durgunluk olduğunu kaydetti. Zorlu, “Tavsiye üzerine iş yapıyoruz. 12 yıldır böyle bir yıl yaşamadık. İşlerde yoğunluktan ziyade bir düşüş var. Yaptığımız işler sezonu kurtarmıyor. Bu işe yeni başlayan firma daha çok zorlanacaktır. Yüzde 35 iş daralması var” şeklinde konuştu.

TAVSİYE ÜZERİNE İŞ YAPIYORUZ

Düğün sezonunun açılmasıyla işlerde durgunluk olduğunu dile getiren Zorlu, “İşlerde yoğunluk yok, düşüş var. Biz yılların firması olduğumuz için tavsiye üzerine iş yapabiliyoruz. Dışarıda gezen müşteri ayağı yok. İşlerde baya bir düşüş var. Sezonun başında olmamıza rağmen işlerimiz çok düşük. Çoğu yer şu an boş. Düğün arabası, düğün konvoyu vs. göremiyoruz. Sezonun sonuna doğru bir yığılma var ama sezonu kurtarmıyor” diye konuştu.

BÖYLE BİR YIL YAŞAMADIK

Zorlu, sezon başlangıcına göre düşüşte olan düğün sektörünü şöyle değerlendirdi; “Benim evimin üst tarafında 9 tane düğün salonu bulunuyor. Normal şartlarda hafta içi ve hafta sonu benim o yoldan geçememem lazım, fakat bakıldığında hiçbir düğün olmuyor. İşlerin durgunluğu ortada. Gelen müşterilerimizin tercihleri eylül, ekim, kasım ayına sarkmış durumda. Bu durumunda tamamen bir maddiyattan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kış sezonunda bir yoğunluk olsa bile sezonu kurtarmıyor. 12 yıldır böyle bir yıl yaşamadık.”

“YÜZDE 35 İŞ DARALMASI VAR”

Zorlu, iş alanında bakıldığında sektöre yeni giren firmanın daha fazla zorlanacağını dile getirirken “Biz yıllardır burada olduğumuz, bir ismimiz ve bilinirliğimiz olduğu için iş yapabiliyoruz. Yüzde 35 oranında bir iş daralması var. Yeni giren bir firmanın ismini duyurması ve belli bir güvenilirlik sağlaması çok zor” dedi.

ALTERNATİF ÇÖZÜM

“Gençler pahalılıktan dolayı evlenmekten vazgeçti ya da gelinlik çok pahalı olduğu için alternatif çözümler arıyor. Evde eşyasız duramazsın ama gelinliği eşten dosttan bulup, giyebilirsin” diyen Zorlu, “Gençler ekonomik sebeplerden ötürü gelinliği gözden çıkarıp daha düşük maliyetlerle bu durumu halletmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

Zorlu, “Sektöre ilk başladığım zamanlarda gelinlik çok değerliydi. Değerden kastım da maddi değil kızların gösterdiği manevi değerden bahsediyorum. İleride kızları olur, giyilir düşüncesiyle saklıyorlardı. Yine kızlar, annelerinin, anneannelerinin gelinliklerini getirirlerdi biz tadilat yapardık. Nikâhlarında giyerlerdi. Şimdiki kızlarda böyle bir şey yok. Zaten 3 saat giyicem. Ucuz olsun. Kiralar mısınız? Ben bunu giydikten sonra çöpe mi atayım, size mi getireyim? Açıkçası değersiz bir hal almaya başladı” şeklinde konuştu.

ANISI KALMALI

Her ne kadar sektörün içerisinde yer alsa da çok pahalı fiyatlara gelinlik almayı doğru bulmayan Zorlu, “Gelinlik bence çok özel bir şey. Her şey geçiyor. Elimizde tek kalan o güne ait fotoğraflar oluyor. Onun için anısı kalacak şeylere biraz daha değer gösterilebilir. Değersizleştirilmese çok daha iyi olur. Ne kadar çok paran olursa olsun 20 bin, 30 bin gibi rakamlar bana göre çok abartı fiyatlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/İlksayfa