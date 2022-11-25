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Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Bozbaş nerenin yemeği?

Iğdır yöresine ait Bozbaş yöresel lezzet severlerin gündeminde. Azerbaycan’da da keyifle tüketilen Bozbaş yemeği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Bozbaş nerenin yemeği? İşte lezzetli Bozbaş tarifi:
Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Bozbaş nerenin yemeği?

Yöresel lezzet severler son günlerde Bozbaş yemeğini araştırıyor. Iğdır yöresinde sıkça tüketilen Bozbaş yemeğine Kars bölgesinde “Piti” olarak da biliniyor. Azerbaycan mutfağında da Bozbaş olarak bilinen bu yöresel lezzet merak ediliyor. Peki, Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Bozbaş nerenin yemeği? İşte lezzetli Bozbaş tarifi:

 BOZBAŞ NEDİR NERENİN YEMEĞİ? 

Bozbaş Iğdır yöresine ait etli ve patatesli yöresel bir yemektir. Kars’ta da “Piti” adıyla bilinen Bozbaş yemeği Azerbaycan ve Nahçıvan’da Bozbaş adıyla bilinip yapılıyor. Eğer yumuşak et ve sebzeden oluşan yahnileri seviyorsanız bu yemek tam size göre.

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 BOZBAŞ MALZEMELERİ NELERDİR? 

İşte Bozbaş yemeği malzemeleri:

500 gram kuzu inciği ya da kuşbaşı et
1 su bardağı nohut
3 tane patates
1 tane soğan 
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı zerdeçal (sarı kök)
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz

 BOZBAŞ NASIL YAPILIR? 

Nohutları bir gece önceden 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı şeker koyduğunuz suda ıslatın. Islattığınız nohutları çok yumuşamayacak şekilde haşlayın. Kuzu inciği ya da kuşbaşı etleri düdüklü tencerede suyla haşlayın. Bir tencerede yağı kızdırın ve soğanları kavurmaya başlayın. Salça, pul biber ve Bozbaş’ın olmazsa olmazı zerdeçalı ekleyerek kavurmaya devam edin. İri doğranmış patateslerinizi, haşlanmış etinizi ve nohutlarınızı ilave edin. Haşladığınız etlerin suyundan da biraz ekleyip kaynamaya başladığında altını kısın. Tüm malzemeler pişene kadar kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra Bozbaş yemeğiniz hazır afiyet olsun.

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