Bozkırın Tezenesi vefatının 10. yılında yad edildi

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 10.yılında Başkentte anıldı. Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, “Neşet Ertaş gibi bir değerin sadece bu sene değil, geleneksel hale getirilip, her yıl 25 Eylül’de Başkentte anılmalıdır” dedi.

Atatürk Spor Salonu’nda, Büyükşehir Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen ‘Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Programı’ yapıldı. Vefatının 10. Yılında Neşet Ertaş’ı anmak için düzenlenen programın açılış konuşmasını Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay gerçekleştirdi. Tekay, “Türk milletiyle birlikte dünya milletlerinin ve tüm insanlığın gönül deryasında yer bulan, UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi olarak ödüllendirdiği, tüm yaşamı boyunca hoşgörü, alçakgönüllülük, insan sevgisi ve daha nice erdemleri kendisine ilke edinmiş, bastığınız toprakta yüzüm serili diyerek dinleyicisine olan saygısını ifade eden büyük ozan Neşet Ertaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Neşet Ertaş gibi bir değerin sadece bu sene değil, geleneksel hale getirilerek her 25 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilmelidir” dedi.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ: NEŞET ERTAŞ

Kırşehirliler Vakfı başkanı Tuncay Tekay, “Türk milletiyle birlikte dünya milletlerinin ve tüm insanlığın gönül deryasında yer bulan, UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi olarak ödüllendirdiği, tüm yaşamı boyunca hoşgörü, alçakgönüllülük, insan sevgisi ve daha nice erdemleri kendisine ilke edinmiş, bastığınız toprakta yüzüm serili diyerek dinleyicisine olan saygısını ifade eden büyük ozan Neşet Ertaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

TÜM İNSANLIĞIN SESİ VE NEFESİ

Neşet Ertaş’ın sadece Kırşehir’in değil, tüm Türkiye’nin sesi ve nefesi olduğuna dikkat çeken Tekay, “Büyük usta deyişlerinde hep hakkı, hakikati ve sevgiyi ön plana almıştır. Bir deyişinde ifade ediyor ki; ‘Güneşe gülle at karartır mı hiç, Allah sevmediğini yaratır mı hiç, insan olan insan darıltır mı hiç, haksızlık haksızın özünden olur.’ Kendisini rahmetle anıyoruz. Ondan bir Fatiha’yı da esirgemeyelim. İnşallah hepinizden ona bir Fatiha göndermesini bilhassa rica ediyorum” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL HALE GETİRİLMELİ

Tekay, “Bize böyle bir programı yapma imkânı tanıdığı için bir Neşet Ertaş sevdalısı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a yürekten teşekkür ediyoruz. Bu programda büyük emeği geçen, Kültür Daire Başkanımız Sayın Ali Bozkurt ve değerli yöneticilerine, emeği geçen büyükşehir personeline de buradan vakfımız ve Kırşehirliler adına şükranlarımızı arz ediyorum. Neşet Ertaş gibi bir değerin sadece bu sene değil ben büyükşehir belediyesi başkanımıza ve değerli meclis üyelerine, yöneticilerine seslenerek şunu demek istiyorum. Bu bir seferlik değil, geleneksel hale getirilip her 25 Eylülde Ankara’da gerçekleştirilmelidir. 500 bin Kırşehirlinin isteği budur. Bunu her sene ABB olarak kutlanmasını ve geleneksel hale getirilmesini talep ve rica ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ABDALLAR MÜZİK TOPLULUĞU

Türk halk müziğinin beşiği, UNESCO müzik şehri Kırşehir’de, Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Abdallar Müzik Topluluğu anma programına gelen seyircilere türkü şöleni yaşattı. Kırşehir’de ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan, davul, zurna, saz ve öğretmen olmak üzere yaklaşık 30 kişiden oluşan bu topluluk Âşık Said’den, Muharrem Ertaş’a, Şemsi Yastıman’dan Neşet Ertaş’a kadar Abdal Müziği geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

“TOPRAĞIMIN İNSANIYDI”

Abdallar Müzik Topluluğu’nun hemen ardından sahne alan TRT Sanatçısı Emel Taşcıoğlu ise görüşlerini şu şekilde aktardı: “ Büyük ustamızı 10 yıl önce kendi tabiriyle dinlenmeye gönderdik diyelim. Nurlarda yatsın. Gerçekten çok özel bir insandı. Benim baba memleketim Kırşehir, toprağımın insanıydı. Baba ocağı zaten hep Neşet Ertaş türküleriyle çınlıyordu. Biz onun türküleriyle hem büyüdük hem sahnelerde okuduk. Bunlar benim yıllardır repertuarımda okuduğum türküler. Bugün bu salonu dolduran değerli insanlara, Neşet Ertaş’ı anma gününe gelen insanlara ‘ben ne okusam’ diye baktığımda seçmekte o kadar zorlandım ki. Hepsi birbirinden güzel eserler. Böyle birbirine bağlaya bağlaya çok türkü okumaya çalıştım. Bu organizasyon sebebiyle Ankaralı dostlarla ve Kırşehirli hemşerilerimle beni buluşturan Kırşehirliler vakfına, değerli Büyükşehir Belediyesine, bu etkinlikte kimin emeği geçtiyse Neşet Ertaş’ı, bu büyük üstadı anma gününde sizlerle buluşmak benim için çok ayrı bir özellik. Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Var olun.”

SAYGI, SEVGİ VE RAHMETLE

TRT Sanatçısı Emel Taşçıoğlu’nun güçlü sesi ve repertuarı sonrasında sahne Kıraç’a bırakıldı. “Büyük ustayı saygı, sevgi, rahmet ve türküleriyle andık” diyen Ali Tufan Kıraç sazıyla, sözüyle Neşet Ertaş türkülerine yeniden hayat verdi.

Buket Beslen / İLKSAYFA