Brezilya yeni Devlet Başkanı Lula da Silva kimdir, kaç yaşında, neden hapse girmişti?

Brezilya’da gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 59.89’unu alarak Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva oldu. Peki, Lula da Silva kimdir, kaç yaşında, neden hapse girmişti? İşte detaylar:

İkinci tura kalan Brezilya seçimlerinde galip gelen kişi Lula da Silva oldu. Peki, Lula da Silva kimdir, kaç yaşında, neden hapse girmişti. Tüm detaylar haberimizde.

LULA DA SİLVA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Pernambuco eyaletinde doğan Luiz Inacio Lula da Silva veya kısa adıyla Lula Brezilyalı siyasetçidir. Lula da Silva 1975 yılında sendika başkanı oldu ve 1986’da Brezilya kongresine katıldı. Yoksulluktan dolayı gençliğinde ayakkabı boyacılığı, postacılık, çamaşırhane işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştığı bilinen Lula daha önce 2002 yılında Brezilya Devlet Başkanı seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Brezilya Devlet Başkanı seçimlerinde de tekrar seçimi kazanarak Devlet Başkanı oldu. Lula da Silva günümüzde 77 yaşında.

LULA DA SİLVA NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Lula da Silva 12 Temmuz 2017 tarihinde yolsuzluk nedeniyle hüküm giydi ve Nisan 2018 tarihinde hapse girmişti. 580 gün hapis yattıktan sonra Kasım 2019’da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından başkanlık yarışına tekrar giren Lula, Brezilya seçimlerinin ikinci turunda az farkla rakibini geçerek yeniden Devlet Başkanı oldu. Daha önce iki dönem Brezilya Devlet Başkanı olan Lula rakibini yüzden 2’den az farkla geçerek seçimi kazandı.

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