Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, hava durumlarında söylenen sıcaklıkların, gerçek sıcaklıklardan daha düşük olduğunu belirterek, “Söylenen ile dışarıdaki sıcaklık farklı olabiliyor. Dışarı çıkarken bunu dikkate alın" dedi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, son günlerde artan sıcaklıklar hakkında bir dizi uyarılarda bulundu. Çukurçayır, “TV’lerde, radyolarda, internet ortamında söylenen sıcaklıklar meteorolojide kapalı siperlerde ölçülmüş sıcaklıklardır. Dolayısıyla dışarı çıkıldığında daha yüksek sıcaklıklara maruz kalınıyor. İnsanlar bunu hafife almasın. Saat 10.00 ile 16.00 arasında, sıcaklığın yükselmeye başladığı andan itibaren özellikle yaşlı ve çocukların direk güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor” dedi.

“Eskiler Gündeme Geliyor”

Eskiden sıcak hava kütlelerinin etkisi altında kalındığını fakat bu kadar hissedilmediğini ifade eden Çukurçayır, “Küresel olarak ısındık. Bu sebeple Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütleleri daha fazla etkili. Afrika üzerinden çöl sıcakları dediğimiz sıcaklar günümüzde son 4-5 yıldır Eyyam-ı Bahur olarak söyleniyor. Eskiler kırlangıç fırtınası, kocakarı soğukları, pastırma yazı gibi tabirleri kullanırdı. İnsanlar Eskiyi gündeme getirmeyi seviyor. Fakat bu söylemler nerede yaşanıldığıyla ilgili kelimeler. Güneyde yaşayan bir vatandaş için kocakarı soğuklarının bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum” diye konuştu.

“Bölgelere Göre Söylemler Değişiyor”

Çukurçayır, “Bölgelere göre sıcaklık söylemleri değişiyor. Değişmek zorunda. Sizin için sıcak dediğiniz olaylar bir başka bölgede yaşayan için bir anlam ifade etmeyebilir. Bunun en basit örneği temmuz ayında Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesi İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz’i etkiledi. İki bine yakın insan sıcak hava kütlelerinden hayatını kaybetti. O insanların öldüğü sıcaklıklara bakarsanız Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde o sıcaklıkları zaten görüyoruz. Başka ülkeler için normal görünmeyen sıcaklık bizim ülkemizin normal sıcaklığı olarak görülebilir. Onun için yaşadığınız bölge çok önemli” ifadelerini kullandı.

İnsanlar Sıcaklığın Farkında Değil

Çukurçayır, “Sıcaklık meteoroloji biriminin temel parametrelerinden bir tanesi fakat tek başına rakamsal olarak değerlendirmemek lazım. İnsanlar sıcaklığın çok fazla farkında değil. Sıcaklık 40 derece 42 derece dediğiniz zaman her bir sıcaklık değerinin size yansıma biçimi var. Her sıcaklık değeri size karşı bir risk unsuru. Bunların yanında Sıcaklıkların artması en başta kuraklık, orman yangınları, insan sağlığı, yaşlılar ve çocuklar olarak herkesi etkileyen bir faktör” diyerek açıklamalarda bulundu.

Gölgede Ölçülen Sıcaklıklar

“Basında açıklanan, TV’lerde, radyolarda, internet ortamında görüp duyulan sıcaklıklar meteorolojide kapalı siperlerde ölçülmüş sıcaklıklar” ifadesini kullanan Çukurçayır, bu durumun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Çukurçayır, “Bu sıcaklıklar bir nevi gölgede ölçülen sıcaklar. İnsanlar bunu hafife almasın. Sokağa çıkıldığında direk güneş ışınlarına maruz kalınıyor. Dolayısıyla meteorolojinin ölçmüş olduğu sıcaklığın çok daha üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşmış oluyorsunuz. Bunun için insanlar o sıcaklıkların gölgede sıcaklık olduğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli” dedi.

Çukurçayır: “Hayatta Kalma Süresi 6 Saat”

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün birlikte yapmış olduğu çalışmaya da değinen Çukurçayır, “ Bu çalışmaya göre, bir insanın 35 derece sıcaklıkta direk güneş ışığına maruz kalıp, su ve yemek olmadan hayatta kalabilme süresi 6 saat. Hiçbir gıda takviyesi olmadan güneş ışığına maruz kalmak zorundaysanız 6 saatlik bir ömrünüz var. 35 derece bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Normal olarak bu derece yüksek olan sıcaklıklarda saat 10 ile 16 arasında yani sıcaklığın yükselmeye başladığı andan itibaren özellikle yaşlı ve çocukların direk güneş ışığına maruz kalmamasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

Bana Bir Şey Olmaz Demeyin

“Meteorolojinin gölgede, siper alanda ölçerek yayınlamış olduğu sıcaklıklara aldanıp 35 derece sıcaklıkta bana bir şey olmaz demeyin” diyen Çukurçayır, sokağa çıkıldığı andan itibaren ölçüm sonuçlarından çok daha yüksek sıcaklıklara maruz kalındığının altını çizerek, bu sıcaklıklarda gerekmedikçe dışarı çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

Renkli, Açık Ve Rahat Kıyafetler Tercih Edin

Çukurçayır, “Bireyler 10.00 ve 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmak zorunda ve direk güneş ışığıyla temas etmek zorundaysa o saatlerde renkli ve rahat kıyafetler tercih etmeli. Bol sıvı tüketmeli. Sadece yağmur yağdığı zaman kullanılan şemsiyeleri güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş ışınlarının direk vücuda temasını engellemek için kullanmalılar” dedi.

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