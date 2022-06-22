Mamak Kıbrısköy Mahallesi 1972’nci Caddesi’nde yerde duran telefon ve elektrik kabloları tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Mamak 1972’nci Caddede bir haftadır yerde duran ve düzeltilmeyen telefon ve elektrik kabloları tehlike saçıyor. Çevre halkı “Şuan için gelen giden yok, kabloların altından geçiyoruz. Herhangi bir kaçak olması durumunda akıma kapılıp hayatımızı kaybedebiliriz. Biran önce yerde duran bu kablolar için önlem alınmasını istiyoruz” diyor.

NE GELEN VAR NE GİDEN

Tehlikeye davetiye çıkaran elektrik direğinin önünden her gün binlerce insan gelip geçiyor. Çoğu insan ise bu kabloların altından geçmek zorunda kalıyor. Telefon direğinin açıkta duran kabloları her insan için tehdit oluşturuyor. Çevredeki vatandaşlar biran önce önlem alınmasını talep ederek, “Başkent Elektrik mi Türk Telekom mu bakıyor bilmiyoruz. Bir haftadır bu kablolar yerde duruyor. Üstelik ne gelen var ne de giden. Kabloların altından hem biz hem de çocuklar geçmek zorunda kalıyor. Allah muhafaza burada olacak herhangi bir kaçak istenmeyen olaylara sebep olabilir. Yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istiyoruz” dedi.

ÖNLEM ALINMALI

Yerlerde olan telefon ve elektrik kablolarının birçok hırsızlık olayını da beraberinde getireceğini dile getiren bölge halkı, “Burası sahipsiz mi? , Hem canımız hem malımız tehlike altında. 1 haftadır bu kabloların düzeltilmesini, onarılmasını bekliyoruz. Herhangi bir üzücü olay yaşamadan önlem alınsın” çağrısında bulundu.

Buket Beslen - İlksayfa