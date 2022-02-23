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"Büyük Çankaya Oteli"nin akıbeti merak ediliyor

Çankaya Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 40 yıl önce yapımına başlanan, ancak bir türlü tamamlanamayan 35 katlı "Büyük Çankaya Oteli"nin akıbeti merak ediliyor.
"Büyük Çankaya Oteli"nin akıbeti merak ediliyor

Başkent Ankara'da yapımı yılan hikayesine dönen "Büyük Çankaya Oteli"nin akıbeti merak ediliyor. 
Gaziosmanpaşa'da iş adamı Ahmet Hattat tarafından 1984'te yapımına başlanılan, ancak 7 yıl sonra 1991'de temeli atılan otel  ve AVM projesinin inşaat kabası 1994 yılında bitti. 

whatsapp-image-2022-02-23-at-09.22.30.jpegYÜZDE 15'İ YILLARDIR BİTİRİLEMİYOR
Yüzde 85'i tamamlanan projenin inşaatı kaynak sorunu ve Ahmet Hattat'ın abisiyle arasının açılması sebebiyle inşaatın yapımı bir türlü bitirilemedi. Bundan sonraki süreçte mali sorunların daha da artmasıyla 2011 yılında otel ve AVM inşaatı icradan satışa çıkarıldı; ancak alıcı çıkmadı. 35 katlı dev proje 2015 ve 2018 yıllarında da satış için ihaleye çıkarıldı ama yine alıcı bulamadı. 

Daha sonra Ahmet Hattat'ın Alman Aareal Bank’a 35 milyon dolar borcunu ödeyemediği için otel Yargıtay kararıyla 2021 yılında bankaya geçti.

UNUTULAN VİNÇ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ 
Tamamlanamayan 35 katlı ve Ankara'nın dört bir yanından rahatlıkla görülebilen Büyük Çankaya Oteli inşaatı, üzerinde unutulan vinç nedeniyle "Vinç Otel" diye anılmaya başlandı. Yıkılma tehlikesi ve kamu güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile birçok kez gündeme gelen vinç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2010'daki talebinin ardından söküm aşamasına geldi. Cumhurbaşkanlığı köşkü dahil Ankara'nın her yerinden gözüken inşaatın tepesindeki vinç 2014 yılında kaldırıldı.

19 BİN METREKARE ALANA KURULU 
Ankara'nın en değerli bölgelerinden biri olan Çankaya Gaziosmanpaşa'da 19 bin metrekarelik arazisiyle dikkat çeken 35 katlı yapı; otel, alışveriş merkezi, kongre merkezi, yer altı otoparkı ve rekreasyon alanlarından oluşuyor. İnşaata yapımından bu yana o günkü değerde 500 milyon TL’den fazla para harcandığı belirtiliyor. 

EL DEĞİŞTİRDİ ANCAK YİNE ÇALIŞMA YOK
İnşaatın el değiştirerek Alman Aareal Bank’a devredilmesi rağmen, projenin tamamlanması için herhangi bir çalışmanın olmadığı görülüyor. Yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen otel ve proje inşaatın ne zaman tamamlanacağı ise merak ediliyor. 

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

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