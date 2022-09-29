Büyükelçilerin katıldığı satranç turnuvası açılış töreni gerçekleştirildi

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliği ile 1-2 Ekim’de düzenlenecek olan satranç turnuvasının açılış töreni yapıldı. Törene Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ülkelerinin Ankara Büyükelçileri de katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve SICA topluluğu iş birliği ile 1-2 Ekim’de düzenlenecek olan satranç turnuvasının açılış töreni gerçekleştirildi. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılacak olan turnuvanın açılış töreni Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Dominik Cumhuriyeti, Guatamala, Kosta Rika ve Panama ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve birçok davetli katıldı.

SATRANÇ TÜM KÜLTÜRLERİ KAPSAR

Açılış töreninde konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat törenden önce toplantılar yaptıklarını ve Büyükelçiler ile tanıştıklarını söyledi. Satrancın son zamanlarda ülkemizde çok hızlı bir yükselişe geçtiğini belirten Fırat, Türkiye Satranç Federasyonu’nun Türkiye’de sporcu sayısı noktasında en çok sporcuya sahip federasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti. Fırat sözlerini, “Bu organizasyonun mottosu ‘Satranç tüm kültürleri kapsar.’ Tüm dünya geneline bakıldığında ortak bir dil olarak karşımıza çıkan satranç tüm ülkeleri birleştirebilecek bir güce sahip. Uluslararası organizasyonlarda Latin Amerika’dan gelen sporcularla bir araya geliyoruz. Hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz ve dostluklarımız oluyor. Umarım etkinlik sonrasında da ülkelerimiz arasında güzel işbirlikleri ve turnuva organizasyonları devam eder” diyerek noktaladı.

DÜNYANIN HER YERİNDE SATRANÇ VAR

Törende konuşmasını yapan Gökay Vakfı Satranç Müzesi kurucusu Akın Gökyay, satranç tüm kültürleri kapsar mottosu ile hareket ettiklerini belirtti. Etkinlik fikrinin ilk olarak Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas tarafından ortaya atıldığını belirten Gökyay, “Dünyanın her yerinde satranç var. Satranç insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dünya barışını ve diğer ülkelerin kültürlerini anlamayı hedefleyen bir enstrüman. Bu yüzden satranç üzerinde durduk” şeklinde konuştu.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAMIZ ÖNEMLİ”

Törene katılan Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Alam Lora, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde bu beş ülkenin birlikte çalışma ve işbirliği içerisinde olmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Lora sözlerine, “Satranç turnuvası ve bu güzel organizasyon için herkese teşekkür ederim. Bu organizasyon kültürümüzü tanıtmamız için bize verilmiş bir şans. Kültürümüzü tanıtmamız çok önemli. Bu beş ülkeyi bir araya getiren Gustavo Campos Fallas Büyükelçimize de çok teşekkür ederim. Gökyay Vakfı ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun destekleri çok değerli. Üye ülkelerimizden ikisinin kökleri Osmanlı’ya dayanıyor. El Salvador ve Dominik devlet başkanları Osmanlı İmparatorluğu köklü insanlardır” şeklinde devam etti.

“TÜRKİYE’NİN ÇOK YARDIMINI GÖRDÜK”

Etkinlikte Panama Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel Türkiye’nin kendilerine çok yardımcı olduğuna dikkat çekerek, “Her şeyden önemlisi dünyada ve ülkemizdeki doğal afetlerde Türkiye çok yardımcı oldu. Seller ve fırtınalar gibi doğal afetlerde Türkiye’nin çok yardımını gördük. Ekim ayında Gökay Vakfı’nda güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Yapılacak organizasyona birçok kültürden insan katılacak ve Büyükelçiler aileleriyle beraber katılım sağlayacak” diye konuştu.

Enes Boyacı / İLKSAYFA