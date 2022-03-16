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Cafer Danacı, atık malzemelerden oyuncak üretiyor

Pursaklar'da yaşayan Cafer Danacı, elindeki kısıtlı araç ve gereçle ahşap ile metal atık malzemelerden oyuncak üretiyor. Danacı'nın atıklardan üreterek çevresine hediye ettiği traktör ve kağnı gibi çok sayıda oyuncak oldukça ilgi görüyor. 
Cafer Danacı, atık malzemelerden oyuncak üretiyor

Pursaklar'da yaşayan 56 yaşındaki Cafer Danacı, ahşap ve metal atık malzemeleri değerlendirerek evindeki küçük atölyesinde oyuncak yapıyor. Emekli olduktan sonra ahşapla daha fazla uğraşmaya vakit bulan Danacı, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor. Danacı'nın kısıtlı araç ve gereçle atık malzemelerden katma değeri yüksek ürünler çıkarması büyük takdir görüyor. 

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HEDİYE EDİYOR 
Elindeki atık parçaları kendine özgü tasarımıyla birbirinden farklı oyuncaklara çeviren Cafer Danacı, ürettiği ekolojik oyuncakları genelde çevresine hediye ediyor. Danacı'nın hediye ettiği oyuncakları çocuklar oyun amaçlı kullanırken, büyükler ise evlerinin baş köşelerinde nostalji amaçlı sergiliyor. 

ÇOK MUTLU OLUYORLAR
Ahşapla vakit geçirmeyi çok sevdiğini, fırsat buldukça atık malzemelerden oyuncak ya da nostaljik ürün üretmeye gayret gösterdiğini anlatan Danacı, "Elim bu işlere çok yatkın. Kendi tasarımlarım var, bana gösterilen bir ürünün ahşap halini de yapabilirim. Uzun yıllardır hobi amaçlı ahşaptan çeşitli şeyler üretiyorum. Ahşabı, atık metallerle de destekliyorum. Atık ürün kullandığım için pek fazla bir maliyeti olmuyor. Çevremdeki çocuklar, yakınlarım, arkadaşlarım benden oyuncak istiyor. Fırsat buldukça oyuncak yapıp hediye ediyorum. İnsanlar da bu oyuncaklara çok seviniyor. Çünkü biz çocukken bu oyuncaklarla oynardık. Çocuklar ahşaplarla oyun oynarken daha keyifle oynuyor, büyükler ise evinin en güzel yerinde nostalji olarak sergiliyor. Bu durum benim de hoşuma gidiyor, seviniyorum" dedi. 

TRAKTÖR VE KAĞNIYA İLGİ YOĞUN
Danacı, kendisinden en fazla talep edilenin römorklu traktör ve kağnı olduğunu söyledi.  Atıkları değerlendirerek geri dönüşüme de katkı sunduğunu anlatan Danacı, imkanı olması halinde daha farklı ürünler üretebileceğini kaydetti. 

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AHŞAP SAĞLIKTIR
Plastikten yapılan oyuncakların zararlı olduğuna da değinen Danacı şunları söyledi: "Plastikten yapılan ürünler kanserojen saçıyor bu nedenle oldukça tehlikeli. Ancak ahşap sağlıktır,  hayatın ta kendisidir. Ahşaba dokunmak rahatlatır insana iyi gelir. Ahşap çevre dostu ve çocuk sağlığını bozmaz. Benim şahsi görüşüm bir oda dolusu plastik oyuncağınız olacağına, bir iki tane ahşap oyuncağınız olsun yeter."

"ÇÖPTEN SANAT ESERİ ÇIKARTIR"
Komşusu Yahya Gökmen, "Cafer'in büyük bir yeteneği var. Siz ona çöp verin size bir sanat eseri çıkarır. Gerçekten bu işlere eli çok yaktın. Yıllardır atık malzemeleri değerlendirerek onlardan bir eser çıkarır. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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