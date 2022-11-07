Çalışma hayatında verimliliği artırmak için yeni nesil çözüm: ‘Mindfulness eğitimi’

Son zamanlarda çalışma hayatında stresi azaltmak ve verimliliği artırmak için ‘Mindfulness Pratikleri’ kullanılıyor. ‘Bilinçli Farkındalık’ anlamına gelen, kişinin şimdiye odaklanmasını sağlayan meditasyon biçimi ‘Mindfulness’ iş dünyasında ilgi görüyor.

Türkçeye ‘Bilinçli Farkındalık’ olarak yansıyan, bireyin bilinçli bir şekilde anda kalmasını, şimdiye odaklanmasını sağlayan ‘Mindfulness’ eğitimiyle ilgili merak edilen detayları eğitmen Elif Etgür ile konuştuk. Etgür, “Mindfulness bir meditasyon aracıdır. Bedenimize, zihnimize ve kalbimize; hayatımıza daha sistematik ve daha şefkatli bir şekilde bakmamıza yardımcı olabilmek için bir davettir. Mindfulness uygulamaları son zamanlarda iş ortamlarında verimliliği artırmak, yenilikçi düşünceyi beslemek, odaklanma becerilerini artırmak ve en önemlisi iş yerinde iletişim becerilerini artırmak için kullanılmaktadır” dedi.

TEMELLİ STRES AZALTMA PROGRAMI

Mindfulness tarihçesine bakıldığında, ilk olarak 1979 yılında Prof. Jon Kabat Zinn tarafından yapılan Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MSBR) olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Kökeni Budist öğretilere dayanan mindfulness'i John Kabat Zin toparlayarak günümüzde uygulanan haline kavuşturmuştur. Popüler olması da bu bilimsel araştırmalar sayesinde başlamıştır.

‘AN’DA KALARAK FARKINDALIK GELİŞTİRME

7 yıldır hem kurum içi hem de atölye çalışmaları yaparak Mindfulness eğitimi veren Elif Etgür, “Mindfulness Türkçeye bilinçli farkındalık olarak çevrilmiştir. En basit anlatımım ile Mindfulness bilinçli bir şekilde, isteyerek ve yargılamadan zihnimizi ana odaklayarak kavuştuğumuz farkındalık becerisidir. Zihnin uyanık olma hali aslında. Mindfulness bedenimize, zihnimize ve kalbimize; hayatımıza daha sistematik ve daha şefkatli bir şekilde bakmamıza yardımcı olabilmek için bir davettir” ifadelerini kullandı.

“MİNDFULNESS BİZLERE REHBERLİK YAPABİLİR”

Etgür, Günlük yaşam içerisinde modern hayatın getirileri ile birlikte çoğu bireyin keyiften uzak, doğadan uzak kaldığını söyleyerek, “Modern yaşamla birlikte insanlar doğadan uzaklaştı. Dijitalleşen dünya içerisinde kaybolduk. Toprağa, ağaca, etrafa bakmaz olduk ve doğadan kopuk halde yaşamaya başladık. Doğadan kopuşumuzda biz insanları keyiften de uzak hale getirdi. Otomatik yaşam pilotunda yaşamaya başladık. Önceliği hayatta kalmak olan türümüz için oto pilotta gerçekleştirdiğimiz birçok aktivite hayati öneme sahipken bunu sürekli hale getirmek andan kopmak anlamına geliyor. Böyle baktığımızda insanoğlunun anlam arayışı belki de hiç olmadığı kadar anlamlı. İşte bu arayış içinde Doğu’nun kadim öğretileri ile Batı’nın modern bilgisinin bir potada eritilmesiyle doğmuş Mindfulness bizlere rehberlik yapabilir” diye konuştu.

MİNDFULNESS NE DEĞİLDİR?

Etgür, “Mindfulness pratiklerinin amacı zihni boşaltmak değil, zihne ne yaptığının farkında olacak şekilde eğitmektir. Birçok kişi farkındalık pratikleri ile yoğun duygularından (öfke vb.) kurtulacağını sanırlar. Ancak farkındalık arttıkça aslında insan duygularını anlamlandırmayı ve kabullenmeyi öğrenir. Farkında olma hali hayattan kaçma, çekilme değildir. Mindfulness mutluluğu aramak veya acıdan kaçmak da değildir. Farkındalığımız arttıkça acıya dayanma kapasitemiz artar. Mindfulness bir ritüel değildir. Her zaman herkes tarafından uygulanabilecek pratiklere sahiptir. Kazanılabilen bir yaşam biçimidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARLA GÖZLEMLENEBİLİYOR

Etgür, yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde mindfulness’in insan vücudundaki etkilerinin gözlemlenebildiğine dikkat çekerek, “Mindfulness beynin belli bölgelerinin aktivitelerinde olumlu değişiklikler sağlayabilmekte, hatta beynin yapısını ve bağlantılarını değiştirebilmektedir. Araştırmalar hayatlarının içine mindfulness pratiklerini entegre etmiş kişilerin beyinlerinin farklı bölgelerinde gri madde yoğunluklarının arttığı ve bunun sonuçlarına göre stres seviyesinde azalma, öğrenmede ve hafızada gelişme, karar verme becerisinde artış, empati ve şefkat geliştirme konularında fayda sağladığı görülmüştür. Aynı zamanda düzenli mindfulness pratikleri yapan kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlendiğini ve uyku kalitelerinin arttığını söyleyebilirim” ifadelerini kulandı.

İŞ HAYATINDA EĞİTİMLER ÖNEMSENİYOR

Etgür, son zamanda iş hayatında Mindfulness eğitimlerinin önem kazandığını, şirketlerin bu eğitimlere önem verdiğini belirterek, “Şirketler bu eğitimleri önemsiyor. Çünkü mindfulness uygulamaları iş ortamlarında verimliliği artırmak, yenilikçi düşünceyi beslemek, odaklanma becerilerini artırmak ve en önemlisi iş yerinde iletişim becerilerini artırmak için kullanılmaktadır. Çalışma hayatında stres ve stres tepkilerine bakış açısını değiştirmek daha olumlu çalışma ortamları yaratıyor. Bugün çoğu şirket mindfulness temelli dönüşüm programları açarak çalışanlarının bu eğitimleri almasını sağlıyor. Mindfulness iyileştiricidir. Dönüştürücüdür. Ve hayatlarımızı yeniden kazanmamıza yardımcı olur” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-