Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Keser, cama yapılan zamları değerlendirdi

Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Keser, son günlerde cama yapılan zamların esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirterek, “Birçok esnaf kepenk kapattı. Cam altın oldu, hatta altını da geçti." dedi.

Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Keser yılbaşı sonrası cama tekrar zam yapıldığını hatırlatarak, “Süreç böyle devam ederse Türkiye’de camcı esnafı yok olacak. Yapılan zamlar işlerimizi bitirme noktasına getirdi. Esnafın psikolojisi bozuldu. Cam altın oldu. Bu da yetmezmiş gibi bir de stokçular çıktı. Devlet kontrolü ele alsın” dedi.

YILBAŞI SONRASI YÜZDE 48 ZAM

Keser, yılbaşı sonrası cama yüzde 48 zam yapıldığını hatırlatarak, “Yılbaşından sonraki ilk hafta akşam saatlerinde cama yüzde 48 zam geldi. Döviz kurundaki oynaklıktan dolayı ise Düzce Cam Euro ile satış yapmaya başladı. Türk Lirası ile satış kaldırıldı. Anlık döviz kurundan satışlar yapılıyor. Nerede kaldı yerlilik millilik. Nakliye de kaldırıldı. Aracı olan kendi gidip alıyor. Önceden 10 bin lira ile bir kamyon mal alınıyordu, şimdi bir paleti 50 bin lira tutuyor. Bir nakliyede 6 palet cam var. Bu da 300 bin lirayı buluyor. Küçük esnaf eziliyor” diye konuştu.

VATANDAŞLA ARAMIZ BOZULUYOR

Camın altından daha değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Keser, “Cam altın oldu, hatta altını geçti. Geçen yıla oranla bazı cam ürünlerinde neredeyse dört kat fiyat artışı var. Müşteriye fiyat veriyoruz. Cam dükkâna girmeden tekrar artışa giriyor. Biz bunu müşteriye söylediğimiz zaman bizi fırsatçı sanıyor ve işi iptal ediyor. Müşterilerle aramız bozuluyor. Birçok üyemiz intihar etmenin eşiğine geldi. Camcı esnafı bitme noktasına geldi. Son zamlardan sonra Ankara’da 18 esnafımız dükkân kapattı” dedi.

TAVAN FİYAT UYGULANSIN

Camda taban ve tavan fiyat uygulamasına geçilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunan Keser, “Maliyetler arttıkça fabrika ve toptancılar zam yapıyor. Bir de bizde üstüne kar payı koyduğumuzda müşteri haklı olarak ürünü pahalı buluyor ve almaktan vazgeçiyor. Birçok kişi kırım camla idare ediyor. Çünkü alım gücü yok. Cam olmazsa inşaat olmaz, araç olmaz, tencere olmaz. Günlük hayatın her alanında kullanılıyor” şeklinde konuştu.

STOKÇULAR BELİMİZİ BÜKÜYOR

40 yılı aşkındır bu meslekte olduğunu sözlerine ekleyen Keser, 40 yıllık meslek hayatında en fazla yüzde 7’lik bir zam artışı gördüğünü belirtti. Keser sözlerini şöyle sürdürdü, “Yılda iki sefer zam olurdu. Bu da en fazla yüzde 5 ila 7 arasında olurdu. 2020 yılından sonra artışlar korkunç bir şekilde gelmeye başladı. Sürekli zam geliyor. Bunun yanı sıra bir de stokçuluk yapan toptancılar var. Bunlarda belimizi ayrı büküyor. Elinde mal olup da satmayanlar var. Yetkililer bunun önüne geçmeli. Denetimleri artırmalı. Eğer yapamıyorlarsa yetkiyi bize versinler biz denetimleri yapalım.”

CAMCI ESNAFI YOK OLUYOR

Süreç böyle devam ederse Türkiye’de camcı esnafının yok olacağını vurgulayan Keser, “Çırak bulamıyoruz. Alttan yetişen eleman yok. Birde bu kriz ortamı ortaya çıkınca birçok esnaf mesleğine küsüyor. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok çekeriz. Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde camcı ithal ederiz” dedi.

İÇ PİYASANIN MALI İHRAÇ EDİLİYOR

Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Tekeli ise dünyada üretilen her camın yüzde 2,5’inin Türk camı olduğuna işaret ederek, “Şişecam’ın ülke içi ve dışında birçok noktada fabrikası var. İç piyasa karşılanmadığında Şişecam’ın yurt dışındaki fabrikalarından ülkeye cam geliyor. Ama bu camları da büyük şirketler alıp işleyerek ihraç ediyorlar. Özellikle duşa kabin, İzocam ve mobilya sektörleri. Bu da bizlerin işlerini büyük oranda etkiliyor. Şu an ki cam sıkıntısın en büyük nedenlerinden birisi budur” dedi.

ESNAFIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Stokçuların bir birime üretilen ürüne istediği zam oranını koyarak piyasaya sürdüğünü söyleyen Tekeli, “5 liralık camı 15 liraya satanlar var. Biz bunları sürekli duyuyoruz. Esnafın psikolojisi bozuldu. Devlet camın fabrika çıkış fiyatını beyan etsin. Üstüne de koyulacak kar payı belli olsun. Devlet kontrol mekanizmasını böyle oluştursun. O zaman kimse fırsatçılığa girişemez. Aksi takdirde ileriye dönük sorunlar büyüyerek devam eder” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR GÜNLÜK DEĞİŞİYOR

Büyük toptancıların sürekli mal çekerek stoklamasının küçük işletmeleri bitirme noktasına getirdiğini hatırlatan Keser, “Fiyatlar günlük değişiyor. Bugün müşteriye verdiğiniz fiyat yarın değişiyor. Müşterilerle ilk teması biz yaptığımız için müşteriler sorunu bizde görüyor. Bundan da mağduriyet yaşıyoruz. Devlet bunun önüne geçsin” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA