Etimesgut Oğuzlar Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de, cemaat ve yaz Kur’an Kursu öğrencilerine aşure ikramında bulunuldu. Cami derneğinin organize ettiği aşure ikramıyla ağızlar tatlandı, yüzler güldü.

Etimesgut Oğuzlar Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de cemaat ve Kur’an Kursu öğrencilerine aşure ikramında bulunuldu. Cami derneğinin organize ettiği aşure ikramıyla ağızlar tatlandı, yüzler güldü.

Elleriyle dağıttılar

Aşure ikramı programını cami derneği yönetimi organize etti. Oğuzlar Ulu Cami Derneği Yönetimi, hayırseverlerin desteğiyle 500 kişilik aşure pişirip, cami cemaati ile Kur’an Kursu öğrencilerine ikram etti.

Aşure kaynadı

Gazetemize konuşan cemi derneği yöneticileri “Hayırseverlerimizin maddi yardımları ile malzemelerimizi alıp, aşurelerimizi kaynattık ve cami cemaatimiz ile camimiz yaz Kur’un Kursu’na katılan çocuklarımıza ikram ettik. Ağızlar tatlandı, birlik beraberlik oldu, çok da güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

İbrahim Seçkin Talaş\ İLKSAYFA-