Başkent’in çevre ilçelerinden Çamlıdere’ye 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yapılıyor. Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi’ne kavuşuyor.
İhaleye çıkıldı
Ankara Valiliği “Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı İşi” için ihaleye çıktı. 03.10.2022 tarihinde gerçekleşecek ihale ile Çamlıdere’ye 540 takvim gününde 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi yapılması öngörülüyor.
Cengiz Toksarı/ İLKSAYFA -
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