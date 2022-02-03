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Çamurlu yol vatandaşı yürütmüyor

Mamak Kayaş Caddesi’nde yollar ve kaldırımların çamurla kaplı olması tepki çekiyor. Bölge halkı çamur ve balçıktan caddede yürüyemez olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nden kaldırımları temizlemesini istiyor.
Çamurlu yol vatandaşı yürütmüyor

Mamak’ta Başkentray Bağderesi İstasyonu yanı başında bulunan Kayaş Caddesi çamur ve balçıkla kaplandı. Eriyen karların sebep olduğu çamura çözüm isteyen bölge halkı, Büyükşehir Belediyesi’nden kaldırım ve yolları yıkamasını istiyor. Çamurdan dolayı kaldırım ve yollarda yürüyemez hale geldiklerini kaydeden vatandaşlar, caddede temizlik yapılmasını talep ediyor.

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YÜRÜYEMEZ OLDUK
 Mamak Kayaş Caddesi’nde yollar ve kaldırımların çamurla kaplı olması tepki çekiyor.  Bölge halkı çamur ve balçıktan caddede yürüyemez olduklarını belirterek şikâyetlerini şöyle dile getiriyor, “Burada karlar eridikten sonra böyle bir manzara ortaya çıktı. Hemen ileride bulunan inşaat çalışmaları sonucunda kaldırımlar böyle bir çamurla kaplandı. Yolların büyük bir kısmı ise çamurlu su ile dolu. Temizlik şart.”

ÜSTÜMÜZ BAŞIMIZ ÇAMUR OLUYOR
Mahalle sakinleri, “Sabah işe gitmek için evden çıkıyoruz, daha işe gitmeden üstümüz başımız çamur oluyor. Caddede Derbent İmam Hatip Ortaokulu bulunuyor. Çocuklar bu manzarada okula gidiyorlar. Okullar şimdi ara tatilde. En azından çocuklarımız için cadde ve kaldırımların temizlenmesini istiyoruz. Okullar açılmadan önce Büyükşehir Belediyesi buraya bir çözüm bulursa iyi olur” diyor.

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İZLİ YOLLAR KAPANMIŞ VAZİYETTE
Bölgede ikame eden görme engelli bir vatandaş ise çamurun sarı izli yolları kapattığını bu yüzden yardım almadan bir yerden bir yere gidemediğine dikkat çekerek şunları söyledi, “Bizim engelimiz önümüze konan engellerdir. Çamur, izli yolu komple kapatmış vaziyette. Ulaşılabilirliğimiz engelleniyor. Ayrıca zemin çok kaygan olmuş, düşme riski bulunuyor. Yoldan yürümeye kalktığımızda da ayaklarımız ıslanıyor. Burası bir an önce temizlenmeli.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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