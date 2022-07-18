Canik rakip tanımıyor

Samsun Yurt Savunma yetkilisi Gençay Gençer, geliştirdikleri Canik M2 QCB’nin yeryüzündeki en gelişmiş makineli tüfek olduğunu belirterek, “Hem dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor, hem de ihraç ediyoruz” dedi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve kısa sürede önemli ihracat başarısına ulaşan “Canik M2 QCB” ağır makineli tüfek, çifte gurur yaşatıyor. Yeryüzündeki en gelişmiş tüfek olarak bilinen ve dünyada sadece beş markanın üretebildiği ürün; hem ihraç ediliyor, hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Muadillerinden iki kat daha fazla dayanıklı ve daha teknolojik olan Canik, her türlü platforma entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor.

PROJE BİTTİ BAĞIMLILIK SONA ERDİ

Canik markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden biri haline gelen Samsun Yurt Savunma, uçaksavar Canik M2 QCB’yi gazetemize anlattı.

Samsun Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, projenin 2018 yılında, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme gereği başlatıldığını, proje bitimiyle dışa olan bağımlılığın ortadan kalktığını belirtti.

KARADA, DENİZDE VE HAVADA KULLANILABİLİYOR

Gençer, “Ürün yüzde yüz yurt dışına bağımlı olduğumuz bir üründü. Proje bitti bağımlılık sona erdi. Savunma Sanayii Başkanlığının kalifiye etmiş olduğu en büyük kalibre makineli tüfek. Kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebiliyor ve şu an modern savaş konseptinde büyük kalibreli makineli tüfeğe ihtiyacımız var. Geçerliliği olan kendini kanıtlamış bir ürün” diye konuştu.

YERYÜZÜNDEKİ EN GELİŞMİŞ TÜFEK

Gençer, silahın yüzde yüz yerli ve milli olarak Türkiye envanterine gireceğini belirterek, “Ürünü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Makineli tüfeğimizi ağırlıklı olarak; Afrika, Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri ile birkaç uzak doğu ülkesine gönderiyoruz. Halk arasında uçaksavar olarak da biliniyor. 12,7 x 99 milimetre çapında mühimmatı bulunuyor. Her türlü platforma entegre edilebiliyor. Platformsuz olarak piyadelerimiz de kullanabiliyorlar. Dolayısıyla çok stratejik bir ürün” dedi.

DÜNYADA SADECE 5 MARKA ÜRETEBİLİYOR

“Bu silahı dünyada üretebilen sadece beş marka var. Biz de onlardan birisiyiz” diyen Gençer, sözlerine şöyle devam etti; “Çok fazla talebi olan, üreticisi az olan zor bir silah. İhracat potansiyeli fazla. Ülkemize katma değer oluşturmamız gerekiyor bu kapsamda çok güzel bir ürün. Yeryüzündeki en gelişmiş makineli tüfek. Namlı ömrü muadillerinden iki kat daha fazla. Kaplaması özel. Deniz şartlarına uyumlu.”

ÇİFTE GURUR

“Savaşlarda bu kalibrenin altında silahların artık fazla etkisi yok. Dünya üzerinde bu teknolojilerin standart olarak sunulduğu tek versiyon. Türkiye’de geliştirildi bu teknoloji. Envanterimizde 10 bin tane vardı ama yedek parça konusunda dışa bağımlıydık. Yedek parçalarını değiştirilmesi gerektiğinde değiştiremiyorduk, sorunlar yaşıyorduk. Üstü kapalı ambargo uygulanıyordu. Kahramanlarımız sahada sürekli mücadele veriyorlar. Bu yüzden aksama söz konusu olmamalıydı. Artık bu güç bizde mevcut. Çifte gurur yaşıyoruz. Hem dışa bağımlılığı kapatıyoruz hem de ihracat için güçlü ürün sunuyoruz.”

Emrah Özcan/ İlksayfa