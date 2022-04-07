  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.055
  • Dolar 14.7372
  • Euro 16.0288
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, ramazan ayının çocuklar için önemine dikkat çekti

Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, Ramazan ayının çocukların inanç ve ibadet eğitimindeki önemine dikkat çekerek, “Ramazan, çocukların manevi güzellikler ile ibadet şuuruyla yetişmeleri için bir fırsata ve mektebe dönüşür” dedi. 
Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, ramazan ayının çocuklar için önemine dikkat çekti

Çankaya İlçe Müftüsü Mustafa Baytar, “Ramazan ve Çocuk” konulu bir yazı kaleme aldı. Baytar, Ramazan ayının çocukların inanç ve ibadet eğitiminde ayrı bir yeri ve önemi olduğuna dikkat çekti.  

ÇOCUK EBEVEYNİNİN AYNASIDIR
Çocukların her türlü eğitimlerinde ailenin önemine vurgu yapan Baytar, “Çocuk nasıl bir aile ortamında büyür ve ne tür uygulamalara tanık olursa, ileri ki hayatını da büyük ölçüde bu eğitimine göre şekillendirir. Bu konuda Hz. Peygamberimiz: ‘Her çocuk fıtrat üzere yaratılır. Sonradan anası, babası onu Musevi, Mecusi veya Müslüman olarak yetiştirir.’ buyurarak çocuğun bulunduğu kültürel yapıya ve aile içindeki eğitimin önemine dikkat çekmiştir.
Bu hadis ilk bakışta çocuğun hangi dine mensup olacağının aile içinde gerçekleştiğini anlatıyor olsa da çocuğun ailesinin mensubu bulunduğu dindeki ritüellere alışma sürecine de işaret etmektedir” dedi. 

ramazan-001.jpgDEĞERLERİ İLK AİLEDEN ÖĞRENİR
Mustafa Baytar, çocuğun şuurlu bir birey olarak hayata hazırlanmasında aile büyüklerinin öneminin altını çizerek “Dedesi ile ninesi ile babası, amcası, halası, dayısı ve teyzesi ile bir bütünlük arz eden Müslüman ailenin her bireyi dünyaya gelen çocuğa küçüklüğünden itibaren milli ve manevi değerlerin önemini anlatır. Dinimizin emirlerini nasıl yerine getireceklerini uygulamalı olarak öğretir. Çünkü atalarımız ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözü ile çok önemli bir tespitte bulunmuşlardır” diye konuştu. 

ÇOCUĞUN DAVRANIŞLARI HOŞ KARŞILANMALI
Çocuğun ilk eğitiminde evdeki olup biteni gözlemlemesinin bile çok mühim olduğunu kaydeden Baytar şöyle devam etti: “Çocuk anne ve babasının günün belli vakitlerinde namaz kıldığını gördükçe önce o da anne ve babasının yanında durup namaz kılmaya başlar. Seccadenin üzerinde yuvarlanır, anne ve babasının sırtına çıkar, boynuna biner. Tüm bunlar hoş karşılanır ki çocuk namazlardan uzak kalmasın. Kız çocuğuysa namaz sırasında başına namaz örtüsü örter, erkek çocuksa babasının başındaki takkesini alıp kendi başına koyar ve onlarla aynı hareketleri yapmaya başlar. Sonra aklı kesmeye başladıkça bunun ne olduğunu sorgulayarak öğrenir.” 

ORUÇ TUTMAYA YAVAŞ YAVAŞ ALIŞTIRIN 
Çocuğun 6-7 yaşına gelip açlığa biraz daha dayanabildiğinde, Ramazan’da kısa günlerde oruç tutturularak tam gün oruca alıştırılmaya çalışılmasını yazısında tavsiye eden Baytar, “Bu oruç genelde hafta sonuna denk getirilir ki babası ve annesi çocuğuyla ilgilenebilsin. Oruçlu çocuk karnı acıkmaya başlayınca annesi veya babasıyla büyük aileyse ya dedesi veya abisi tarafından çocukla hoş vakit geçirilir. Açlık iyice kendini hissettirmeye başlayınca çocuğa çeşitli iftarlıklar alınır. Böylece ilk orucunu tutan çocuk taltif edilip övgülü sözlerle gönlünü okşadıktan sonra oruca alıştırılır. Çocuk böylece oruç tutmaya teşvik edilir.” dedi. 

ÇOCUKLARI TERAVİH VE SAHURLA TANIŞTIRIN 
Oruçlarını açan çocukların aile büyüklerince teravih namazına götürülmesini de öneren Baytar, devamında şunları kaydetti: “Ramazan’da ilk oruç tutan çocukların bir başka merakı da sahurdur. Sahura kalkarak aileleriyle sahur heyecanını da yaşamayı çok arzu ederler. Sahura kalkan çocuk imsakta okunan sabah ezanıyla orucun başladığını öğrenirken oruçla beraber sabah namazıyla tanışır. O manevi hazzı da yaşar; hâsılı Ramazan, çocuklar için birçok manevi güzelliklerle, ibadet şuuruyla yetişmeleri için bir fırsata ve mektebe dönüşür.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 7 Nisan 2022 - ASKİ07 Nisan 2022 Perşembe 10:25
  • Su Kesintisi 7 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Nisan 2022 Perşembe 10:24
  • Ak Parti, çat kapı iftar programı başlattı07 Nisan 2022 Perşembe 05:05
  • 2022’de İnternet07 Nisan 2022 Perşembe 03:20
  • Başkent EDAŞ geçici arızalara müdahale süresini 2 dakikaya kadar düşürüyor07 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Camiler Çocuklarındır07 Nisan 2022 Perşembe 02:30
  • Mülteciler için pek çok ilde futbol sahası ile tenis kortu yaptıracak07 Nisan 2022 Perşembe 02:02
  • Kitap ve Kültür Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluşuyor07 Nisan 2022 Perşembe 01:30
  • Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde enderun usulü teravih namazı kıldırdı07 Nisan 2022 Perşembe 00:30
  • Drone destekli sayaç okuma teknolojisi Ankara’da tanıtıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti