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Çankaya Rauf Orbay İlkokulu öğrencileri SMA hastası Hümeyra Topal bağış kampanyası başlattı

Çankaya Rauf Orbay İlkokulu öğrencileri 23 Nisan’da gerçekleştirdikleri gösterilerini bağış kampanyasına dönüştürdü. Öğrencilerin 3 yaşındaki SMA hastası Hümeyra Topal’ın tedavisi için para topladıkları ve iyilik hareketi başlattıkları ortaya çıktı.
Çankaya Rauf Orbay İlkokulu öğrencileri SMA hastası Hümeyra Topal bağış kampanyası başlattı

Çankaya Or-An Rauf Orbay İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin 23 Nisan gösterilerini bağış kampanyasına dönüştürerek SMA hastası 3 yaşındaki Hümeyra Topal için velilerden bağış topladıkları ortaya çıktı. Minik yüreklerin yaptığı büyük iyilik hareketi takdirle karşılanırken, gösteride toplanan para valilik izniyle açılan yardım hesabına aktarıldı.  

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GÖSTERİYİ BAĞIŞ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜLER
MSB Or-An Lojmanları içerisinde eğitim veren Rauf Orbay İlkokulu’nda öğrenciler anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.  SMA Tip 1 hastası, 3 yaşındaki Hümeyra Topal bebeğin tedavisine destek amacıyla okuldaki tüm sınıfların katıldığı projede, en dikkat çeken ayrıntı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ortaya çıktı. Okulun 1-G sınıfı öğrencileri, 23 Nisan için hazırlığını yaptıkları gösterilerini bir bağış kampanyasına dönüştürdüler.


 

BAĞIŞ TOPLADILAR
SMA Tip 1 hastası, 3 yaşındaki Hümeyra Topal bebeğin tedavisi için gösterilerini bağış kampanyasına dönüştüren ilkokul birinci sınıf öğrencileri büyük takdir topladı. “1-G Sınıfı 23 Nisan’a Hümeyra İçin Oynuyor” sloganıyla ailelerinden ve sevdiklerinden bağış topladıkları anlaşılan öğrencilerin topladıkları paralar  valilik izniyle açılan yardım hesabına aktarıldı.  

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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