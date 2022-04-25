Çankaya Rauf Orbay İlkokulu öğrencileri SMA hastası Hümeyra Topal bağış kampanyası başlattı

Çankaya Rauf Orbay İlkokulu öğrencileri 23 Nisan’da gerçekleştirdikleri gösterilerini bağış kampanyasına dönüştürdü. Öğrencilerin 3 yaşındaki SMA hastası Hümeyra Topal’ın tedavisi için para topladıkları ve iyilik hareketi başlattıkları ortaya çıktı.

Çankaya Or-An Rauf Orbay İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin 23 Nisan gösterilerini bağış kampanyasına dönüştürerek SMA hastası 3 yaşındaki Hümeyra Topal için velilerden bağış topladıkları ortaya çıktı. Minik yüreklerin yaptığı büyük iyilik hareketi takdirle karşılanırken, gösteride toplanan para valilik izniyle açılan yardım hesabına aktarıldı.

GÖSTERİYİ BAĞIŞ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

MSB Or-An Lojmanları içerisinde eğitim veren Rauf Orbay İlkokulu’nda öğrenciler anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. SMA Tip 1 hastası, 3 yaşındaki Hümeyra Topal bebeğin tedavisine destek amacıyla okuldaki tüm sınıfların katıldığı projede, en dikkat çeken ayrıntı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ortaya çıktı. Okulun 1-G sınıfı öğrencileri, 23 Nisan için hazırlığını yaptıkları gösterilerini bir bağış kampanyasına dönüştürdüler.





BAĞIŞ TOPLADILAR

SMA Tip 1 hastası, 3 yaşındaki Hümeyra Topal bebeğin tedavisi için gösterilerini bağış kampanyasına dönüştüren ilkokul birinci sınıf öğrencileri büyük takdir topladı. “1-G Sınıfı 23 Nisan’a Hümeyra İçin Oynuyor” sloganıyla ailelerinden ve sevdiklerinden bağış topladıkları anlaşılan öğrencilerin topladıkları paralar valilik izniyle açılan yardım hesabına aktarıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA