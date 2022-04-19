Çankırı İşadamları Derneği, Keçiören'de iftar programı düzenledi

Çankırı İşadamları Derneği, Keçiören'de düzenledikleri iftar programında Çankırı’dan gelen ve Ankara yaşayan çok sayıda siyasetçi, bürokrat, iş insanı, STK temsilcisi ve davetliyi buluşturdu.

Ankara merkezli Çankırı İşadamları Derneği, Keçiören Ovacık’ta düzenledikleri iftar programında hemşerilerini buluşturdu. İftar davetine Çankırı’dan gelen ve Ankara’da yaşayan çok sayıda siyasetçi, bürokrat, iş insanı, STK temsilcisi ve davetli katıldı.

“SİYASET ÜSTÜ BİR STK’YIZ”

Çankırı İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Demiray programda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl kurulan dernekle ilgili bilgi verdi. Demiray, herkesle barışık, herkesi seven, sayan ve samimi, siyasetüstü güçlü bir sivil toplum örgütü olma, ekonomik büyümeye katkı verecek bir birliktelik kurma gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Demiray, “Biz 18 plakası görünce gülümseyen insanlarız, Çankırı sevdamız doğuştan geliyor” dedi. Demiray, dernek merkezi olarak kullanmak üzere Hamamönü’nde bir konak tuttuklarının bilgisini verdi, Bayramdan sonra açılışını yapacaklarını kaydetti.

KAPIMIZ, GÖNLÜMÜZ, SOFRAMIZ AÇIK

Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ise konuşmasına başlamadan önce "Irak'ın kuzeyinde başlatılan PENÇE-KİLİT Operasyonu katılan Mehmetçiğe başarılar dileyerek, “Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” dedi. Çankırı’nın her ilçesinden iftara katılım olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Çivitçioğlu, Çankırı’nın ili, ilçesi ve köyleriyle birlikte aynı oranda büyümesini hedeflediklerini kaydetti. Çivitçioğlu, bu süreci gönül birliğiyle, fikir birliğiyle yapacaklarını söyledi. Eleştirilere ve önerilere de açık olduklarını belirten Çivitçioğlu, “Her zaman kapımız da, gönlümüz de, soframız da, siz değerli Çankırılı hemşerilerimize açıktır” dedi.

VALİ AYAZ’DAN DESTEK SÖZÜ

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Çankırılı güçlü STK’ların hep birlikte iyi şeyler yapma amacını görmek beni çok mutlu ediyor. STK’larımız sivil inisiyatif alarak ilimiz ve ilçelerimiz yararına yapmış oldukları çok farklı faaliyetlere şahitlik ettim. Çankırı İşadamları Derneğimiz kurulduktan kısa bir süre sonra bu yaptığı organizasyonla inşallah ilimizin gelişmesi için de gereken desteği bize sağlayacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum ki İnşallah bizim gayretlerimiz, sizin de Çankırı dışından destek vermesi, ilimizin mevcut sorunlarının çözümü, hizmet standartlarının daha iyi noktaya ulaştırılması hemşerilerimizin, gençlerimizin daha iyi hayat yaşaması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sebeple yapılacak olan her türlü faaliyete elimizden gelen bütün katkıyı vereceğimizden, gereken desteği göstereceğimizden hepiniz emin olunuz.”

GENİŞ KATILIMLI İFTAR PROGRAMI

Keçiören Ovacık’taki Sakalar Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, TBMM Hukuk Müşaviri Av. İsmail Aydos, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Ankara İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, NATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, Ankara Çankırılılar Derneği Başkanı Aydın Öksüz, Çankırı’dan ve Ankara çok sayıda siyasi, yönetici, iş insanı ve STK temsilcisi ve davetli katıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-