Canpolat: Trafik sigortası ödemeleri kaza maliyetlerine yetmiyor

Galerici Hasan Canpolat ile yılbaşında zam gelmesi beklenen trafik sigortaları ve kaskolar hakkında konuştuk. Canpolat, “Trafik sigortası kaza durumunda en fazla 100 bin lira ödüyor. Artan yedek parça fiyatlarıyla bu rakam yeterli olmuyor” dedi.

Yeni yıl ile beraber fiyat artışı beklenilen zorunlu trafik sigortası ve kaskoları Galerici Hasan Canpolat ile konuştuk. Gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman’a trafik sigortaları ve kaskolar hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Canpolat, gözden kaçan büyük bir ayrıntıya dikkat çekti. Galerici Canpolat, “ Ortalama 8 bin liralık bir trafik sigortası kaza sonrası en fazla 100 bin lira ödeme yapıyor. Artan maliyetler ve araba fiyatları araç yedek parçalarına da yansıdı. Trafikte 500 bin liralık bir arabada 200 bin liralık hasar çıksa sigorta bunun 100 bin lirasını ödüyor. Kalan hasar araç sahibine kalıyor. Bu durumda ayrı bir mağduriyet ortaya çıkarıyor” dedi. 20 yıllık tecrübeli galerici Hasan Canpolat, ayrıca kazaların önüne geçebilmek için cezaların caydırıcı olmasını önerdi.



VATANDAŞ BUNU BİLMİYOR

Vatandaşları uyarmak adına gazetemize konuşan galeri esnafı Hasan Canpolat, sürücülerin anca kaza yapınca fark ettiği bir ayrıntıya değindi. Canpolat, “Şuan çok ciddi bir problem var. 8 bin liraya yapılan trafik sigortaları 100 bin lira ödeme yapıyor. Yapılan bu trafik sigortası şuanda 101 bin lira ödemiyor. Piyasa da 500 bin liralık bir arabaya çarptığınız da 200 bin liralık bir hasarın 100 bin lirasını ödüyor. Geri kalan miktarı araç sahibinden alıyor. Vatandaş bunu bilmiyor. Kaza yaptığında ayrı bir mağduriyet yaşıyor. Araba parça fiyatları da arttığı için her geçen gün sigorta primlerinin bunu karşılayamayacak duruma geliyor. Sigorta firmaları da bu işin içinden çıkamıyorlar” uyarılarında bulundu.



KASKO YAPMA ORANI AZALDI

Artan trafik sigortası ve kasko fiyatları da piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan galerici Hasan Canpolat müşterilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Canpolat, “Günümüzde en ucuz sigorta 7 bin lira civarında, ortalama bir kaskoda 20 bin lira civarında. Şuanda kasko yapan vatandaşların oranı azaldı. Bununla ilgili düzenleme yapılarak. Bilinçli tüketiciler oluşturulması lazım. Kapsamlı kasko ile araba hasar gördüğünde işleme giren kaskonun vatandaşlara anlatılması gerekiyor. Kapsamlı kaskolar pahalı olsa da sadece kazalara yönelik kaskolar daha uygun fiyata yapıla biliniyor. Müşteri bilinçlendirilerek hangisinden alacaksa bilinçli bir şekilde alması gerekir” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE’DE TAMİR DURUMU KALMADI

Canpolat vatandaşların her parçayı tamir ettirmeyip değiştirmesinin ülke ekonomisine zara verdiğini iddia ederek şöyle devam etti; “Eskiden kaportalar ufak tamirlerle düzenlenirdi. Şuanda sanayide herkes değişim üzerine çalışıyor. Cari açıktan ithalat ihracat dengesinden bahsediyor. Ama bugün tamir edilmeyen bir çamurluk bile dışarıdan sipariş veriyor ve döviz üzerinden ülkeye parça girişi oluyor. Bu küçük örneklerle Türkiye’den çok fazla döviz yurt dışına çıkıyor. Bilinçli tüketici olsa o çamurluk tamir edilir ve ülkenin değerleri dışarıya çıkmaz.”

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Canpolat, “Tutanak tutma durumu 2008 yılında başladı. Bakarsanız eğer görülür. 2008 – 2009 yılı arasında kazalar da vatandaşların kendi aralarında tuttuğu kazalarda bir tane alkollü kaza raporu yok. Biz millet olarak kendi kendimizi dolandırmışız sonra sigortalar pahalı diye şikâyet ediyoruz. TC Kimlik numarası üzerinden risk haritası yapacak ona göre fiyat verecek. En ufak kazaya karışan sürücü daha pahalıya sigorta kullanacak. Adam üç tane araba pert etmiş son bir yılda kaza yapmadığı için indirim alıyor. Bu yanlış bir durum vatandaş sonra sigortayı kendine göre kullanıyor. Ondan sonra vatandaşlar araç kullanırken dikkat etmeye başlayacak” şeklinde konuştu.



YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Zorunlu trafik sigortası ve kaskolar hakkında pek bilinmeyen ayrıntılara dikkat çeken galeri esnafı Hasan Canpolat son olarak galeri esnafının işlerinin durgunluğundan bahsetti. Canpolat, “20 yıldır bu sektördeyim hiç böyle bir durgunluk görmedim. Vatandaşlar daha önce araçları kullanmak için alırdı. Araçlar ihtiyaçtı şuanda yatırım aracı oldu. İnsanlar arabayı alıyım da ailemle biniyim kullanayım diye bakmıyor. Yatırım olarak alıp satmanın yollarını arıyor. Arabaların fiyatlarının bu kadar artmasının nedeni de vatandaşın al sat yapmasıdır. Talep var arz oluşuyor. Talep kesilse arz oluşmayacak. Matrah indirimi bizim işlerimize yaramadı. Zamların atmasını önlemek için önlem alındı. Ama vatandaş bu indirimi fırsata çevirmeye çalıştı. 50 bin lira ucuza aldığı arabaya 50 bin lirada kar oranı koyuyor 100 bin lira kazanmış olur. Bu nedenden de fiyatlar düşmüyor. Son üç aydır fiyatlar aynı değişen bir şey yok. Bence kamu spotu hazırlanıp araçlar yatırım aracı olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

