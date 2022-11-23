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Çayyolu Antika Pazarı’na nasıl gidilir, Çayyolu Antika Pazarı nerede, antika pazarı ne zaman açık?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Çayyolu Antika Pazarı Ankara’da en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Peki Çayyolu Antika Pazarı'na nasıl gidilir, Çayyolu Antika Pazarı nerede, antika pazarı ne zaman açık?
Çayyolu Antika Pazarı’na nasıl gidilir, Çayyolu Antika Pazarı nerede, antika pazarı ne zaman açık?

Antikacılık çok eski ve derin bir kültür olması sebebiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Ankara’da antika severlerin gidebileceği birçok yer bulunuyor. Bunlardan biri olan Çayyolu Antika Pazarı, antika severlerin tercih ettiği bir yer konumunda. Peki, Çayyolu Antika Pazarına nasıl gidilir, Çayyolu Antika Pazarı nerede, antika pazarı ne zaman açık?

 ÇAYYOLU ANTİKA PAZARI NEREDE NASIL GİDİLİR? 

Çayyolu Antika Pazarı Prof. Dr. Ahmet Tamer Kışlalı, 06810 Çankaya/Ankara konumunda. Çayyolu Antika Pazarı yakınından geçen 559, 584, 584-1, 589, 607 numaralı EGO otobüsleri ile hedefinize ulaşılabilirsiniz. Aynı zamanda vatandaşlar M1-M2-M3 metroları ile de Çayyolu Antika Pazarı'nın yakınlarına ulaşabilir. Vatandaşların konumlarına göre gidilebilecekleri en güzel antika pazarlarından biri olan Çayyolu Antika Pazarı çeşitli antika eserleri bünyesinde barındırıyor. 

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 ÇAYYOLU ANTİKA PAZARI NE ZAMAN AÇIK? 

Çayyolu Antika Pazar yeri her ayın 3. Pazar gününde kurulmaktadır. Her ayın birinci Pazar gününde ise Ayrancı kapalı Pazar yerinde kuruluyor. Sabah saat 08.00’da başlayan Antika Pazarı saat 19.00’da ise son buluyor. Genelde akşam saatlerinde yoğun olan Çayyolu Antika Pazarı’nda önemli antika eserlerin satışı yapılıyor. Aynı zamanda antika eseleri olan vatandaşların eserlerine değer biçip alımı da yapılıyor. Vatandaş tamir veya satmak istediği antika parçaları pazardaki satıcılarına ulaştırabiliyor.  

 ANTİKACILIK NEDİR? 

Eski ya da onarılmış eserlerin, mobilyaların, süs oyuncaklarının ya da herhangi bir materyalin ticaretinin yapılması antikacılık diye adlandırılır. Eskici ile antikacı arasındaki fark ise eskici eskiye dair bütün eşyaları satarken, antikacı ise eski değerli eşyaların ticaretini yapmaktadır. Antika eserler çoğu ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de oldukça ilgi görmekte. Antika severlerin Ankara’da gidebileceği çok sayıda mekân bulunuyor. Bu mekânlardan birisi olan Çayyolu Antika Pazarı Ankara’da en çok ziyaret edilen yerlerden biri.

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