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Cebeci Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?

Cebeci Hastanesi’nden özel muayene randevusunun nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Cebeci Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?
Cebeci Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?

Ankara’nın önde gelen hastanelerinde biri olan Cebeci Hastanesi’ndeki öğretim üyelerinden nasıl randevu alınacağı merak konusu oldu. Peki, Cebeci Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?

 CEBECİ HASTANESİ ÖZEL MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR? 

Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde fakültenin öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında öğretim üyeleri özel muayene hizmeti vermeye devam ediyor. Cebeci Hastanesi’nden özel muayene almak isteyenler isterlerse sistemden online randevu alabilir veya isterlerse telefon numarasını arayarak özel muayene randevusu oluşturabilir. Online randevu almak isteyen vatandaşların öncelikle https://webrandevu.medicine.ankara.edu.tr/ sitesine girip öncelikle üye olmaları gerekiyor. Vatandaşlar sisteme giriş yapıp randevu al seçeneğine tıkladıktan sonra bölüm, poliklinik, tarih ve saat seçerek randevu oluşturabiliyor.

Telefon ile randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar +90 312 508 3 508 randevu merkezi numarasını arayarak randevu alabilir. Öğretim üyelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar ise öğretim üyelerinin numaralarını arayarak randevu alabiliyor.

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 ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENESİ TELEFON NUMARALARI NELER? 

Cebeci Hastanesi’nde Öğretim Üyesi Muayeneleri’ne randevu almak isteyen vatandaşların ilgili bölümü aramaları gerekiyor. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğretim Üyesi Muayeneleri telefon numaraları şunlar:

Cerrahi Onkoloji: 595 72 48

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 595 63 56/60 00/55 70/55 72

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: 595 60 11

Genel Cerrahi: 595 62 16 – 595 73 70

Göğüs Hastalıkları: 595 65 10 – 595 84 38

Göz Hastalıkları: 595 62 66

Kadın Hastalıkları ve Doğum: 595 70 18 – 595 67 34

Kalp ve Damar Cerrahisi: 595 60 84 – 595 60 85

Kardiyoloji: 595 61 33 (Yalnız Cuma günleri 13.30-17.00 arası)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 595 66 17

 ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENELERİ ÜCRETLERİ NE KADAR? 

Cebeci Hastanesi Öğretim Üyeleri Muayeneleri ücretleri bölümlere ve öğretim üyelerinde göre değişiklik gösteriyor. Hastanenin web sitesinde konuyla ilgili şu şekilde bir açıklama bulunuyor: “Hastanelerimizde fakültemiz öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınmaktadır.”

www.gazeteilksayfa.com

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