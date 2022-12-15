Cemalettin Kutlubay, Ertuğrul Kutlubay kimdir? Hilmi Baba’nın nesi olurlar? Nadiri Tarikatı kurucusu kim?

Bir gazetecinin ağır suçlamalarıyla gündeme gelen Nadiri Tarikatı kurucusu kim, nerde, hocası kim, Cemalettin Kutlubay kim, Ertuğrul Kutlubay kim, Hilmi Baba'nın nesi olur, Nadir Hazretleriyle, Nadiri Tarikatıyla alakaları var mı?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisiyle ilgili çocuk evliliği ve cinsel istismar olayı gündemdeki yerini korurken, şimdi de Kadiri Tarikatı’na bağlı Nadiri Tarikatı’ndan bazı isimlerle ilgili şok iddialarda bulunuldu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Halk Tv’de katıldığı bir programda, Nadiri Tarikatı şeyhleri olduğunu iddia ettiği Cemalettin Kutlubay ile Ertuğrul Kutlubay’ın “cinsel istismar”dan suçlu bulunup, tutuklanarak cezaevine atıldıklarını ileri sürdü.

Ağırel, Yeniçağ’daki “Bir tarikat ve tecavüz skandalı daha” başlıklı yazısında da aynı iddiaları paylaşarak “Nadiri tarikatının kurucusunun torunu ve torunun oğlu ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından ceza aldılar, şu anda cezaevindeler. İkisi de tecavüzden cezaevinde şimdi” diye yazdı.

Murat Ağırel’in gündeme getirdiği olaylar henüz teyit edilebilmiş değil iken , gözlerin çevrildiği Nadiri Tarikatı ile Cemalettin Kutlubay ile Ertuğrul Kutlubay’ın kim oldukları merak edilmeye başlandı.

Nadiri Tarikatı kurucusu kim, nerde, hocası kim, Cemalettin Kutlubay kim, Ertuğrul Kutlubay kim, Hilmi Baba'nın, Nadir Hazretleri'nin nesi olurlar, Nadiri Tarikatı’nda gerçekten bu isimlerde hocalar şeyhler oldu mu, var mı, Nadir Hazretleriyle, Nadiri Tarikatıyla alakaları var mı?

NADİRİ TARİKATI

İnternette cevabı aranan bu sorulara ilişkin verilere rastlanmamakla birlikte, Nadiri Tarikatı’nın veb sitesi ile bu tarikatla ilgili Hacı Muhammed Bilal Nadir ve oğlu Muhammed Hilmi Kutlubay’a dair bilgilere rastlanılıyor.

Hacı Muhammed Bilal Nadir, Nadiri Tarikatı’nın kurucusu olduğu belirtiliyor. Muhammed Hilmi Kutlubay ise bu ismin oğlu ve vefatından sonra yerine geçen isim olarak gösteriliyor. Cemalettin Kutlubay’ın ise Muhammed Hilmi Kutlubay’ın oğlu olduğu kaydediliyor. Haberlere göre Ertuğrul Kutlubay da, Cemalettin Kutlubay’ın oğlu.

SİTEDE İSİMLERİ BİLE GEÇMİYOR

Nadiri tarikatı, Kadiri Tarikatı'nın bir kolu olarak biliniyor. Nadiri Tarikatı’na ait nadiriler.com adlı internet sitesinde, Hacı Muhammed Bilal Nadir ve oğlu Muhammed Hilmi Kutlubay’a dair geniş bilgiler yer alırken, Cemalettin Kutlubay ile Ertuğrul Kutlubay’ın isimleri dahi geçmiyor.

Sitede, tarikatın kurucuları hakkında “Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretleri İslahiye kazası eski adı Muhacir atik, yeni adı Nogaylar köyünde 1936 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir Hazretlerinin yanında ve onun dizinin dibinde yetişmiştir. Hayatı boyunca Babasının yolundan ve izinden ayrılmamıştır” deniliyor.

HİLMİ BABA KİMDİR?

Tarikat içinde Hilmi Kutlubay’dan “Hilmi Baba” diye söz ediliyor. 20 Aralık 1999 tarihinde vefat eden Hilmi Baba yani Hilmi Kutlubay’ın kabri, Gaziantep’in Nurdağ ilçesine bağlı Hamidiye (Danacık) köyünde bulunuyor.

“MUSKA TAKTIĞI HOROZA KURŞUN İŞLEMEDİ”

Hilmi Baba kimdir sorusunun cevabı üzerine ise çok sayıda bilgiyle karşılaşılıyor. Tarikat ve çevresinde “Hilmi Baba’nın keramet sahibi olduğu” düşünülüyor. Bu isim “Muska taktığı horoza kurşun işlemedi” haberlerine konu olmuştu. Konuyu gündeme getiren isim Teksoy Görevde programının sunucusu Sadettin Teksoy olmuştu.

Horoza kurşun sıkma olayından bir kare:

Nitekim, tarikatın sitesi olan nadiriler.com sitesinde bu konu şöyle anlatılıyor:

“Bilal Baba ve Hilmi Baba hazretlerinin zaman zaman büyük kerametleri görülmüştür. Bunların bazıları kendiliğinden zuhur edip bazılarıda zaruret karşısında insanlara doğruyu ve hakkı göstermek için Allahu Teâla’nın ve Resulullah Efendimizin rızasına uygun şekilde olmuştur.

Bunlardan birisi de Hilmi baba hazretlerinin Teksoy Görevde programında, horoza ateş ettirmesi sonucu horoza kurşun geçmemesi ve hastalara okuyup onların şifa bulmasıdır. Bu kerameti göstermesinin sebebi; o yıllarda birtakım din düşmanlarının ve çevrelerin sahte şeyhler üreterek hakiki şeyhleri ve tarikatları kötü göstermek amacıyla çok sayıda hileli yollara başvurup hayat kadınlarını dahi bu işlere alet etmeleridir.”



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