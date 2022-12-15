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Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Çerkes Cengiz’in Beykoz’da silahlı saldırıya uğramasının ardından yeniden gündem oldu. Vatandaşlar Cengiz Şıklaroğlu’nu merak ediyor. Peki, Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Adını sıklıkla duyduğumuz Cengiz Şıklaroğlu yeniden gündeme geldi. Çerkes Cengiz’in de içinde bulunduğu bir araba Beykoz’da kurşunlandı. Vatandaşlar Cengiz Şıklaroğlu’nu merak etmeye başladı. Bilmeyenler ise Çerkes Cengiz’in hayatını araştırıyor. Peki, Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

ÇERKES CENGİZ ŞIKLAROĞLU KİMDİR? 

Daha önce bazı iş adamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla ülkemizde yargılanan Cengiz Şıklaroğlu Çerkes asıllıdır. 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şıklaroğlu’nun babası Abhazyahlı annesi ise Trabzon doğumludur. Uçak mühendisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Çerkes Cengiz daha önce de silahlar ve vahşi hayvanlar ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu. 

Cengiz Şıklaroğlu lüks yat üretiminden silah ticaretine kadar birçok şirketin sahibi, zengin iş adamıdır. Cengiz Şıklaroğlu Angels şirketler grubunun da CEO’sudur. Tabi bu şirketler arasında en gözdesi silah üretim şirketi olan Silahsan. Çerkes Cengiz bu zenginliğini 2013 yılında Hintli bir firmayla yaptığı ortaklıkla daha da arttırdı ve Türkiye’nin en büyük yat üretim şirketlerinden biri haline geldi. 

Cengiz Şıklaroğlu daha önce 2013 yılında Sivas bölge bağımsız milletvekili adayı oldu fakat bazı milletvekillerinin YSK’ya yaptığı gerekçeli itirazları sonunda adaylığı düşürülerek iptal edildi. 

Daha önce Rusya’da yapılan yargılamalardan beraat eden Çerkes Cengiz, 2016 yılında ülkemizde Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası almıştı.

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ARABASI KURŞUNLANDI 

Cengiz Şakıroğlu’nun da bulunduğu bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple 15 Aralık 2022 tarihinde kurşunlandı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva istikametinde gidiyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti. Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığını bildirdi.

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