ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen Çiçek Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çiçek, süs bitkileri, peyzaj, park ve bahçe düzenleme alanında meraklılarına hitap eden festival, Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara’da bu yıl ilki düzenlenen “Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali” kapılarını ziyaretçilere açtı. İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası ve Ankara Çiçekçiler Esnaf Odasının desteğiyle ANFA Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalde, 100'ün üzerinde belediye, kamu kurum ve kuruluşu stant açtı.

BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Festivalde, minik bahçıvanlar ve çiçek dikim atölyesi, Türkiye'nin en büyük çiçeklerden oluşan Türk bayrağı çalışması, Afrika'ya özgü hayvanlardan oluşan figürler ve park temaları, Türkiye'nin doğal taş ustalarının oyma taş etkinlikleri ve tarihi taş mimarisi, dünyada nadir yetişen siyah gül gösterimi gibi etkinlikler yapılacak.

OGM 10 BİN FİDE DAĞITACAK

Orman Genel Müdürlüğü de bitki ve doğa sevgisini aşılamak için çocuklara 10 binin üzerinde fide dağıtacak. Vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret edebildikleri festival, Altınpark ANFA Fuar Merkezi’nde 15 Mayıs Pazar gününü kadar sürecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA