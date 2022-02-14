Çiftçilere verilen destek ve teşviklerden bazı çiftçilerin faydalanamıyor

Çorum’da çiftçilik yapan Kemal Kılıç, mazot ve gübre desteğinin ekimi kim yapıyor ise ona verilmesini isteyerek, “Destek ve teşvikler tarlasını çiftçilere kiralayan mal sahiplerine değil, ekimi yapan çiftçilere verilsin” diyor.

Çorum Alaca Yenice Köyü’nde çiftçilik yapan Kemal Kılıç, devletin çiftçiye verdiği destek ve teşviklerden bazı çiftçilerin faydalanamadığını belirterek, mazot ve gübre desteğinin ekimi kim yapıyor ise ona verilmesini talep etti. Kılıç, “Bazı tarla sahipleri büyükşehirlerde yaşıyor, arazilerini kiraya veriyor. Mazot ve gübre gibi teşviklerini de tarlayı eken çiftçi değil tapu sahipleri alıyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli” dedi.

ÇİFTÇİLER DEĞİL TAPU SAHİPLERİ FAYDALANIYOR

Kılıç, devletin çiftçiye verdiği destek ve teşviklerden tarlayı eken bazı çiftçilerin faydalanamadığından yakınarak, çiftçilerin bu konuda yaşadıkları sıkıntıları gazetemize anlattı. Kılıç, devletin araziyi eken çiftçiye değil, bazı tapu sahiplerine de teşvik verdiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Bazı tarla sahipleri Büyükşehirlerde yaşıyor. Köydeki arazilerini çiftçilere kiralıyorlar. Ekim ile alakaları yok. Tarlayı çiftçi ekiyor, destek ve teşvikleri mal sahipleri alıyor” dedi.

ANKARA’DA YAŞIYORLAR TEŞVİK ALIYORLAR

Bazı tapu sahiplerinin çiftçi kayıt sistemine kayıt olarak mazot, gübre vb. teşvikleri kendilerinin faydalandığından dert yanan Kılıç, “Devlet köydeki tarlayı kimin ektiğini bilmiyor. Bazı mal sahipleri çiftçi kayıt sistemine kaydolarak teşvik alıyor. Köy muhtarları da bunu mecburen onaylamak zorunda kalıyor. Çünkü tapusu var mı yok mu diye soruluyor. Tarlayı kimin ektiği sorulmuyor. Tapu sahipleri Ankara’da yaşıyor. Cefasını araziyi kiraladığı çiftçi çekiyor. Sefasını mal sahipleri sürüyor” diye konuştu.

15 KİŞİ EKİYOR 90 KİŞİ DESTEK ALIYOR

Kılıç, “Biz istiyoruz ki çiftçi kayıt sistemine üye olmak için tapu sahibinin traktörü olup olunmadığına bakılsın. Dosyaya traktör ruhsatının fotokopisinin konulması şartı koyulsun. Bunu beyan edemeyene mazot ve gübre desteklemesi verilmesin. Doğrusu budur. Köyümüzde ortalama 90 çiftçi kayıtlı. 15 traktör sahibi tarla ekiyor, biçiyor. Ekip biçenler destek alamıyor ama mal sahipleri gübre ve mazot parası alıyor. Devletin burada sorması lazım. Sen bu mazot ve gübre parasını neden alıyorsun? Senin traktörün mü var? demesi lazım” dedi.

MUHTARLARLA KÖYLÜ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Bu sorunun çözülmesiyle birlikte en büyük faydayı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın göreceğini kaydeden Kılıç, “Tarım ve İl Müdürlüklerine bu durumu ilettik ama bir çözüm bulamadık. Bu sorun çözülürse fuzuli dağıtılan teşvik ve destekler azalacaktır. Toprağın sahibine değil toprağı işleyene destek verilecektir. İl müdürlükleri bu destek için mal sahiplerine muhtarlıktan onaylı kâğıt getirin diyor. Biz o kağıdı toprağı işliyor diye vermiyoruz, tapusu var diye veriyoruz. Vermezsek muhtarlarla köylü karşı karşıya geliyor” şeklinde konuştu.

PARALAR TAPU SAHİBİNE GİDİYOR

Kılıç yaşanan sorunu ise şu örnekle anlattı, “Tapu sahibinin 100 dönüm arazisi var. Bunu 10 bin liraya tarlayı eken traktörcüye kiraya veriyor. 10 bin lira tarlayı ekenden alıyor, 3 bin lira da devletten mazot ve gübre desteği alıyor. Bir de tarlada satılan ürünün destekleme teşvikini alıyor. Bunun beyanı dahi yok. Burada bütün zahmeti traktörcü yani tarlayı asıl eken-biçen çiftçi çekiyor. Paralar tapu sahibine gidiyor.”

SORUNU ÇÖZEN İLÇELER VAR

Yozgat Sorgun Kaymakamlığı’nın bu sorunu çözdüğünü hatırlatan Kılıç, “Sorgun Kaymakamlığı muhtarlara ‘Ankara’da yaşayanların dosyalarını kesinlikle mühürlemeyeceksiniz.’ demiş. Muhtarlar kaymakamlıktan yetkiyi aldığı için toprağı kendi işlemeyenin yani ekim biçimle alakası olmayanın dosyasını onaylamıyor. Biz de Alaca ilçesinde böyle olsun istiyoruz. Hatta tüm Türkiye genelinde böyle olsun. Kimse havadan para kazanmasın” dedi.

AT EŞEK DEVRİ DAHA İYİYDİ

Kılıç, çitçilerin son günlerde çok sıkıntılar çektiğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi, “Çiftçilik bitti, bir torba gübre 700 lira oldu. Mazot 15 lira oldu. Çiftçiler marşa basmaya korkuyor. At eşek devri bundan iyiydi. Mazotu gideri yoktu. Torak rüşvete alıştı. Toprağa gübre ve ilaç verirsen mal alıyorsun vermezsen alamıyorsun. İlaçlar da ektiğin buğday ve nohuttan daha pahalı. Bunun üstüne bir de kuraklık başladı.”

ÇİFTÇİLER TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE TEPKİLİ

“Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatifleri hiçbir zaman çiftçiyi desteklemiyor. Kooperatifin amacı piyasada gübre 100 lira ise 50 liraya vermek olmalıdır ama gel gör ki bizde böyle değil. Piyasada 500 lira olan gübre kooperatifte 605 lira. Bir de bunun üstüne faiz eklenince bir torba gübre neredeyse 700 lira oluyor. Gübreleri serbest piyasadan yüksek fiyata satıyorlar. Bu sorun yıllardır çözülemedi. Krediyi ödeyemeyenlerin evine de icra gönderiyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin yanında olmalıdır. Ama gel gör ki büyük şirketlerin yanında duruyorlar.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA