Çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi desteği veriliyor

Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi verecek. En fazla 1000 metrekare tapulu alana sahip çiftçilere domates, biber, patlıcan fidesi dağıtacak olan belediye, 25 Şubat’a kadar başvuru kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tarımsal üretim için açıkladığı indirim ve destek paketinin ardından harekete geçen Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi verecek. En fazla 1000 metrekare tapulu alana sahip çiftçilere 3 tür sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) dağıtacak olan belediye, 25 Şubat’a kadar başvuru kabul edecek.

MAKKOP SATIN ALACAK

Bugüne kadar hem üreticinin elini güçlendirmek hem de ilçenin verimli topraklarını, bitki çeşitliliğini, zenginliğini arttırmak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretime destekler veren Mamak Belediyesi, çiftçilerin ihtiyacı dışında kalan ürünleri de Mamak Belediyesi bünyesindeki MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) aracılığıyla satın alarak, anlaşmalı marketlere tedarik edecek. Böylelikle üreticinin tüm ürünleri ekonomiye kazandırılmış olacak.

3 TÜR FİDE DAĞITILACAK

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen sebze fide hibesi, en fazla 1000 metrekare tapulu alana sahip çiftçilere ve 3 tür sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) olarak dağıtılacak. Sebze fidesi dağıtım başvuruları Mamak Belediyesi’nin resmi internet sayfasından gerçekleştirilecek olup son başvurular 25 Şubat günü sona erecek. Fide desteği başvurularına "ehizmet.mamak.bel.tr" adresinden ulaşabilecek.

ATA TOHUMUNDAN ELDE EDİLİYOR

Konu hakkında belediyenin internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan ilçe belediye başkanı Murat Köse, Mamak’ın bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ifade ederek, dağıtılacak fidelerin ata tohumundan elde edildiklerini açıkladı. Köse, “Yerli ve milli ata tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu kapsamda bizlerde onlara belediye olarak Türkiye’nin birçok yerinden topladığımız ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fideleri, çiftçilerimize, bu kadim değerlerimizi yaşatmaları için hibe ediyoruz. Böylelikle hem şehir ekonomisini hem de kadim değerlerimizi nesillere aktararak tarımsal üretiminin kalkınmasına vesile oluyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA