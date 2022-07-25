Çiftçiyi kuraklık vurdu

Girdi maliyetlerinin artması ile zor günler yaşayan İç Anadolu Çiftçisini birde Nisan ayında yaşanan kuraklık vurdu. Çiftçi Ayhan Küçükşimşek, “Kuraklık verimliliği yarı yarıya düşürdü. Dönüm başı 300 kilo alıyorsak 150 oldu” dedi.

İç Anadolu’da çiftçilik yapan üretici artan yedek parça ve mazot fiyatlarının yanı sıra Nisan ayında yaşanan kuraklıkla da uğraşıyor. Mevsimlerin kayması sonucu Nisan ayının yağışsız geçmesi hasat zamanı ürün kaybına yol açtı. Ekmek fiyatlarının da zamlanması konuşulan şu günlerde ürünün azlığı ne üreticiyi ne tüketiciyi memnun etmedi.

VERİMLİLİK YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ankara Elmadağ Karacahasan Köyünde buğday üreticiliği yapan çiftçi Ayhan Küçükşimşek gazetemize yaptığı açıklamalarda bu yıl ürün verimliğinin yüzde 50 düştüğünü vurgulayarak şunları dile getirdi, “Buğdayın verimliliği açısından çok önemli olan Nisan yağmurları yağmadı. Yaşanan kuraklık ve yer yer görülen dolu yağışı ekinlere zarar verdi. Bu sene tarlamızda ürün verimliği yarı yarıya düştü. Geçen sene dönüm başı 300 kilo buğday alırken bu sene o rakam yarı yarıya düşerek 150 kilo oldu. Bahar aylarında yaşanan dolu yağışı da ekinlere zarar verdi” ifadelerini kullandı.

KAZANCIMIZ YARIYA DÜŞTÜ

Çiftçi KüçükŞimşek, “Devlet çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi olan çiftçilere buğdayda kilo başı bir lira veriyor. Bununla beraber bu sene buğdayın kilosunu 7 buçuk liradan satıyoruz. Maliyetler yükseldi bu sene biçerler bir dönümü 90 lira ile 100 lira arası biçiyor. Şu an hasattın maliyetini 150 kilo buğday kurtarmıyor. Verimin düşmesi ve girdi fiyatlarının artması çiftçiyi zor duruma düşürdü. Mazota, motor yağına, makinaların yedek parçalarına gelen zamlar bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Kazancımız giderleri karşılamıyor ya da başa baş geliyor. Bu sene yaşadığımız kuraklık ve dolu yağışı verimimizi ve kazancımızı yarı yarıya düşürdü” dedi.

YEDEK PARÇADA FİYAT ARTIŞI DURDURULSUN

Küçükşimşek, “Geçen sene üç kilo buğdaya bir litre mazot alıyorduk. Bu senede öyle ama yedek parça fiyatları çiftçiyi çok yoruyor. Geçen sene 30 liraya aldığımız yedek parça bu sene 70 lira 80 lira oldu. Devlet mazota destek veriyor. Devlet gübreye de destek verdi. Geçen yıl kuraklığa da destek vermişti bu senede verir diye düşünüyoruz. Yedek parçada fiyat artışlarının önüne geçilmeli çiftçiyi en çok üzen yoran en büyük girdi maliyetlerimizden birisi hasat zamanı makinaların yedek parçası oldu” ifadeleri ile yetkililerden yedek parça sorununa çözüm desteği istedi.



Faruk Gökyurt/ İlksayfa