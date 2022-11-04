Dünya’ya doğru düşüşe geçen Çin roketinin akıbeti merak konusu oldu. Ne zaman ve nereye düşeceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu vurgulanıyor. Peki, Çin Roketi ne zaman düşecek, Çin roketi nereye düştü? Kontrolü kaybeden Çin Roketi nerede, düştü mü?

31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March 5B roketi 23 ton ağırlığında. Böylesine büyük bir roketin kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşecek olması ve o yerlerin içinde Türkiye’nin de bulunması panik yarattı. Çin roketinin ne zaman düşeceği en merak edilen konular arasına girdi. Peki, Çin Roketi ne zaman düşecek, Çin roketi nereye düştü? Kontrolü kaybeden Çin Roketi nerede, düştü mü?

ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ!

Uzmanlar kontrolünü kaybeden Çin roketinin ne zaman düşeceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu söylemişti. Diğer yandan Aerospace Corporation ilk tahminin yaparak 11.20 sularına dikkat çekmişti. Ancak onlar da bu verilerin değişebileceğini söylemişti. Çin roketi Long March 5b bugün öğleden sonra Pasifik Okyanusu’na düştü !

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

Çin roketinin düşeceği yerler arasında Türkiye de vardı. Bu yüzden de Türkiye’de de Çin roketi en merak edilen konular arasında yer alıyor. Genel olarak Amerika kıtası için uyarıda bulunulmuştu. Ayrıca roketin Türkiye’ye düşme ihtimalinin de çok düşük bir ihtimal olduğu belirtilmişti. Ve Çin roketi düştü! Çin roketi öğleden sonra Pasifik Okyanusu’na düştü .

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Korku dolu bekleyişin ardından açıklamalar geldi. Çin roketi öğleden sonra Pasifik Okyanusu'na düştü. Düşüşün ardından Çin roketi ne zaman düştü sorusu araştırma konusu oldu. ABD açıklamasına göre saat 13.01'de atmosfere girdi . Çin'den resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

ROKETİN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Kontrolsüz bir şekilde düşen Çin roketi Mısır’ın üstünde geçti. Bütün dünya merakla bekleyip roketi takip ediyordu. Roketin en son Pasifik Okyanusu üzerinden geçtiği belirtilmişti. Düşüş güzergahı en ufak sapmalar sonucunda büyük değişimlere uğrayabildiği için şu anda yorum yapmanın güç olduğu söylenmişti fakat Çin roketi Pasifik Okyanusu’na düşüş yaptı. İspanya gibi bazı ülkeler roketten dolayı hava sahalarının bir kısmını kapatmış durumdaydı. Çin roketinin Pasifik Okyanusu’na düşmesiyle artık dünya rahat bir nefes aldı.

TEKNOLOJİDEKİ EKSİKLİK FACİAYA YOL AÇABİLİR

Çin’in 31 Ekim tarihinde fırlattığı roketin akıbeti belli oldu ve Çin roketi Pasifik Okyanusuna düştü. Çin’in uzay görevlerinde kullanmak için fırlattığı rokette yörüngeye düzgün bir biçimde geri giriş için bir teknoloji yok. Uzay ve teknoloji uzmanları normalde bu tarz roketlerde kurallar olduğunu ve Çin roketlerinde bu kuralları kasıtlı olarak mı yerine getirmediği sorusuna cevap istiyor. Çünkü Çin’in göz ardı ettiği bu teknolojik eksiklik yüzünden Dünya’nın herhangi bir yerinde facia yaşanabilirdi.

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