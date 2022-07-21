Çocuklar destek bekliyor

Kale Gençlik Platformu yapılması planlanan yeni kültür ve eğitim merkezinin tadilatı için destek bekliyor. Platform başkanı Erkan Kaptan, “Biz bu tarihi binada mahallemizin birçok çocuğunu yetiştirip topluma kazandırabiliriz" dedi.

Turizmi ile ilgi çeken tarihi Altındağ Kale Mahallesi çocukları destek bekliyor. Kurulduğu günden bu güne mahallenin çocukları için çaba harcayan Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan yeni projelerini gazetemize anlattı. Kaptan, Kale Mahallesi Şanlı Sokak’ta bulunan Reçber Han’ı çocuklar için eğitim kültür merkezine çevirmek istediklerini söyleyerek belediyelerden ve iş insanlarından destek istedi.

Platform Başkanı Erkan Kaptan, “Kale gençlik platformu olarak Kale Mahallesi Şanlı Sokakta bulunan tarihi Reçber Hanı Altındağ Kale Mahallesi’nin dezavantajlı çocukları için kira kiraladık. Amacımız tarihi bir yapılan yıllardır ayakta duran Reçber hanın daha verimli hale gelerek mahallemizin çocuklarına hizmet verebilmek” ifadeleri ile yapmak istedikleri projeye açıklık getirdi.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI TOPLUMA KAZANDIRMAK

Çocukları sokaklardan uzak tutarak topluma kazandırmak isteyen platform başkanı Kaptan, “Burada biz Kale mahallesinin dezavantajlı çocuklarına sahip çıkabilmek onları sokaklardan uzak tutup topluma kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Biz bu hanı tadilata sokup sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş meslek gurupları ile çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve bur da birer sanatçı ve sanatkâr hatta zanaatkâr üretebilmek için çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu binanın 20 ayrı odası var. Her odanın bir sanatkâr odası olarak tasarlanıp çocuklarımızın işinin ehli kişiler tarafından eğitilmesini istiyoruz” dedi.

KALE MAHALLESİ ÇOCUKLARINA DESTEK VERSİNLER

Yapılması planlanan eğitim kültür merkezi ve içindeki çalışmalarla çocuklara yeni bir gelecek kazandırmaya çalışan Kaptan, “Kale mahallesi çocukları için bu çalışmaları yapabilmek için bu yapının tadilata girmesi gerekli bizim Kale Gençlik Platformu olarak bu tadilata maddi gücümüz yok. Binanın tadilattan geçmesi gereken bazı sorunları var. Bu sorunları giderecek bize destek verecek gönüllülerimize, iş insanlarına ve belediyelerimize sesleniyoruz ki Kale Mahallesi çocuklarına destek versinler. Bizde platform olarak bu tarihi binaya yeniden renk katarak mahallemizin dezavantajlı çocuklarımıza bir eğitim ve kültür merkezi yapalım” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA ŞEY İSTEMİYORUZ

Kaptan, “Kale gençlik platformu olarak biz bu tarihi binada mahallemizin birçok çocuğunu yetiştirip topluma kazandırabiliriz. Çocuklarımızı da birer sanatkâr yapabiliriz. Platform olarak bunu başarabiliriz. Ben bu mahallede büyüdüm. Mahalledeki çocuklarımızı elde tutmak için yıllarca çalışmalarımızı yaptık. Çocuklarımızı topluma kazandırmak için çalışmalar yapabiliriz. Çok fazla şey istemiyoruz. Zaten bina tescilli bir bine sadece içinde tadilat yapılması gerekiyor. Bu tadilatlar yapılırsa çocuklarımız daha hijyen daha temiz bir oramda bu çalışmaları yapacağız. Merkezimiz de dersliklerimiz olacak ve gönüllü bir psikiyatristimiz hem çocuklarımıza hem ailelerimize destek verebilecek bir merkez hayal ediyoruz” diye konuştu.

GELECEĞİN USTALARI MERKEZİMİZDEN ÇIKSIN

Kaptan yapmak istedikleri çalışma ile neler planladıklarını şöyle dillendirdi: “Merkezimizde çocuklarımız marangozluk, ağaç işçiliği, resim çalışmaları yapacak. Bu derslerle hem kendilerini geliştirecekler hem sokaklardan uzak kalacaklar. Toplumda yer bulan topluma ve kendilerine faydalı insanlar haline gelecekler. Kendi işlerini yapmak isteyecekler ellerinde bir meslek bir zanaat olacak ve en önemlisi topluma katacağız. Çocuklarımız bu dersliklerde olduğu sürece sokaklarda boş dolaşmayacak, kötü alışkanlıklardan uzak kalacak, kimseyi rahatsız etmeyecek. Biz bu çalışma ile sadece çocukları değil Kale Mahallesi’nin de çehresini değiştireceğiz. Bize verilecek destekle buradan eğitimli çocuklar çıkaralım ve mahallemizin çehresi değişsin. Geleceğin marangozları ustaları zanaatkârları merkezimizden çıksın.”

BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR

Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan son olarak şunları dile getirdi: “Kale gençlik platformu olarak bizim bu projelerimiz gerçekleştirmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’dan, Ankara’mızın çok değerli iş insanlarından, vakıflardan ve bize destek olmak isteyen bütün gönüllülerden destek olmalarını istiyoruz. Bizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmasınlar bu çocukların bugünkü eğitimleri yarınlarımızı inşa edecek.”

NEŞET ERTAŞ’IN ODASI OLACAK

Kaptan, “Tarihi Reçber Hanın şöyle bir hikâyesi daha var. Büyük sanatçı Neşet Ertaş’ın burada kalıp konserlerine gittiğini burada konakladığı bilinir. Biz bu odalardan birisini de Neşet Ertaş adası yapıp o büyük sanatçıyı yapacağımız kültür ve eğitim merkezinde anmak istiyoruz” ifadesi ile büyük üstadı da merkezde anacaklarını dile getirdi.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

