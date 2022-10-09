Çocuklar hayal güçleriyle yorumlayabilsin diye sessiz kitap oluşturdu

Ressam Elçin Ş. Oskay, dört yaşındaki kızı için sulu boya ile hikâye kitabı çizip, renklendirdi. Oskay, “Sessiz kitabı, her çocuğun hayal gücüyle yorumlayabilmesi için keyifle oluşturdum. Tüm çocuklara ulaşması için çalışıyorum” dedi.

30 Yıllık ressam Elçin Şahal Oskay, kızı için sulu boya ile hikâye kitabı çizerek, renklendirdi. Oskay, hikâye kitabının 0-3 yaş ve 0-6 yaş grubu çocuklar için özel oluşturulduğunu ve sadece çocukların hayal gücüne hitap ettiğini kaydederek, “Kızım okumayı bilmiyor. Sessiz kitabın amacı da bu. Ben başka bir şey anlatmak isteyebilirim, kızım başka bir şey okuyabilir. Herhangi bir çocuk başka bir şey görüp onu dile getirebilir. Sessiz kitap sadece çocuğun hayal gücüyle yorumlayabilmesi için oluşturulmuş bir kitaptır” dedi.

EN BÜYÜK TUTKUM RENKLER

Ressam Elçin Şahal Oskay, “10 yaşımdan beri yani yaklaşık 30 yıldır resim yapıyorum. Keşfedilmiş bir öğrenciyim. Henüz 11 yaşlarındayken resim öğretmenimin aileme söylemesi üzerine ailem beni görsel sanat liselerine yönlendirdi ve 12 yaşında sanat eğitimine başladım. Lise yıllarımda ilk sergimi açtım. İlk sergimden bu yana 22 sergi açılışı yaptım. Şu an 23. sergime hazırlanıyorum. Aktif olarak 30 yıldır resim yapıyorum. Çocukluktan beri en büyük tutkum olan renkler ve her şeyi resimleme isteğini yıllar içinde kendi mesleğim haline getirdim. Resimlemeyi hiçbir zaman bırakmadım” ifadelerini kullandı.

İÇİMİ YANSITAN TEKNİK: SULU BOYA

“Sanatçı her zaman kendine daha yakın hissettiği tekniği benimser ve bunun üzerinden bir üslup oluşturur” diyen Oskay, kendisine en yakın bulduğu sulu boya tekniğini şu şekilde aktardı: “Şiirselliği, saydamlığı, akışkanlığından dolayı benim ruhumu en iyi yansıtan boya olduğunu düşündüğüm için uzun yıllar sulu boya sergileri açtım. Su bazlı resim tekniklerini daha çok seviyorum diyebilirim. Kişisel sergilerimde suluboya tekniğini tercih ettim ama sanatın her dalında akredite yaptığım, proje resimlerim vardır. Birçok kurumda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 400’e yakın eserim özel ve resmî kurumların koleksiyonlarında yer alıyor” şeklinde konuştu.

CESARET İSTER

Oskay, sulu boya ile resim yapmanın cesaret gerektiren bir teknik olduğunu belirterek, “Dünyada çok az sulu boyacı olmasının sebebi bundandır. Hata kabul etmeyen tek resim tekniğidir. Çok kararlı, azimli ve hızlı bir çalışma disiplini gerektirdiği için çok fazla tercih edilmez. Durup, düşünüp, bekleyip iki gün sonra devam edemiyorsunuz. Kararlı olmak gerekiyor” dedi.

ÇOCUKLAR BANA İLHAM VERDİ

Oskay, “Ben iki yıldır çok fazla sosyal sorumluluk projesinde yer almaya başladım. Çocuklarla çok fazla içli dışlı oldum. Kurum içinde ve kurum dışında çalışırken çocukların enerjisinin çok farklı olduğunu gördüm. Çocuklarla olmak bana ilham verdi. Bende dedim ki kütüphanelerde, okullarda, belirlenen pilot okullarda gezici kütüphanelerde alanda, bahçelerde sanat atölyeleri oluşturdum. Bu süre içerisinde çocuklarla çalışırken onların renkli dünyaları içerisine girdim. Kütüphanelerin avantajıyla yüzlerce çocuk kitabı okudum ve inceledim” ifadelerini kullandı.

SU’YUN HAZİNESİ

Okuyup incelediği kitaplardan sonra kızı için elle çizerek hikâye oluşturan Oskay, “Biz kızımla bu tarz kitaplar okumayı çok seviyoruz. En güzel oyunumuzdan yola çıktık. Egeli olduğumuz için bizim en güzel hobimiz deniz kabuklarını toplayıp eve getirip onları boyamaktı ve biz ona hazinemiz diyoruz. Bu yüzden kitabın ismi ‘Suyun Hazinesi’ kızımın ismi de ‘Su’. Hazinemizi saklıyoruz, boyuyoruz, onunla akşamları etkinlik yapıyoruz, hayal gücü ile de çocuklar bunu okuyup, istedikleri gibi yorumlayabiliyor. Çünkü sessiz kitabın amacı o. Ben başka bir şey anlatmak isteyebilirim, kızım başka bir şey okuyabilir. Herhangi bir çocuk başka bir şey görüp onu dile getirebilir. Sessiz kitap sadece çocuğun hayal gücüyle yorumlayabilmesi için oluşturulmuş bir kitaptır. Bende onlar için bu kitabı keyifle resimledim” diye konuştu.

HER ÇOCUĞA ULAŞSIN DİYE…

Oskay, kızım için güzel bir hediye oluşturmak istedim diyerek, “Benim kızım şu anda okumayı bilmiyor henüz dört yaşında. Ben aldığım pedagojik eğitimlerden dolayı okul öncesi dönemde 0-3 yaş 3-6 yaş kategoriyi de kapsayarak zihinsel, görsel uzamsal zekayla okumalar yapabilmeleri için, kendi kızım üzerinden oluşturduğum projeyle kızıma bir hediye diğer çocuklarda faydalanabilsin diye sessiz kitabı oluşturdum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen / İLKSAYFA