Çocukların yeni sosyalleşme alanı: Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti

Ücretsiz olarak çocukların erişimine sunulan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nde antrenör olarak çalışan Dilruba Yücel, “Bu pistin ücretsiz olması hem çocukları spora yaklaştırıyor hem de çocuk burada koşulsuz sevgiyi ve sosyalleşmeyi öğreniyor” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin ücretsiz olarak erişime açtığı, Ahmet çalık Buz Pateni Pisti’nde Buz Pateni Antrenörü olarak çalışan Dilruba Yücel, buz pateninin inceliklerini gazetemize aktardı. Yücel, “Bu pistin ücretsiz olarak sunulması çocukları spora yaklaştırıyor. Şehirden uzak olması da hiç önemli değil insanlar için. Şehir dışından bile tercih edilen bir mekân. Ayrıca sosyalleşme alanı olduğu için çocuk burada yardımlaşmayı ve koşulsuz sevgiyi öğreniyor” dedi.

ESTETİK SPOR BUZ BATENİ

Yücel, “Buz Pateni, Buz zeminde altı kızaklı patenle kayılarak yapılan estetik ve dünya çapında bilinen bir spor dalıdır. Vücudu biçimlendirerek, ruhi zenginliği, moral rahatlığını ve fiziki gelişmeyi sağlıklı bir şekilde düzenler. Hareketlerdeki ifade gücünü ve aynı zamanda dayanıklılığı da eğitir. Buz Patenin en önemli etkisi estetik yönde olmasıdır” ifadesini kullandı.

OLMAZSA OLMAZ UNSUR: DENGE

Normal paten bilen buz patenini daha hızlı kavrıyor diyen Yücel, Çok zor bir spor olmadığını profesyonel açıdan ilerlemek isteyen bireyin azim, istikrar ve gayretli bir çalışmayla başarabileceğini kaydetti. Profesyonel açıdan çalışmaların zaman gerektiğinin de altını çizen Yücel, “Bir bireyin buz pateni eğitimi alırken öncelikle dinlemeyi bilmesi gerekiyor. Buz pateni eğitimi iki bölümden oluşuyor buz içi ve buz dışı kondisyonlar olarak. Buz dışı kondisyonlar buz içi kondisyonlara göre daha önemli. Çünkü dışarda olan yapıldığında içerde hareketleri daha iyi ve daha net yapabiliyorsun. Dengeni daha iyi sağlıyorsun. Denge de bu sporun ana etmeni diyebilirim. Öğrenci eğitmeni ne kadar iyi dinlerse o kadar rahat kavrıyor, yapılması gerekeni yapıyor, yapılmaması gerekeni biliyor” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ OLMASI SPORA YAKLAŞTIRIYOR

Yücel, Ahmet Çalık Buz Pisti’nde gerekli olan ekipmanların ücretsiz olarak karşılandığını kaydederek, “Keçiören Belediyesi çocuklar ve gençler için paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanları ücretsiz olarak karşılıyor. Bu durumda insanları buraya çekiyor. Şehirden uzak olması da hiç önemli değil insanlar için. Bu pistin ücretsiz olması insanları spora daha çok yaklaştırıyor. Çok uzak yerlerden hatta şehir dışından bile gelen oluyor. Özellikle yazın biz yetişemiyorduk. Randevu defterimiz dopdolu oluyordu. Şu anda bile hala öyle diyebilirim” dedi.

“SOSYALLEŞME ALANIDIR”

“Buz pateni bir sosyalleşme alanıdır” ifadesini kullanan Yücel, “Bende hevesli olan öğrencilere elimden gelen her şeyi yaparak onları yetiştiriyorum bu anlamda birçok öğrenci yetiştirdim. Genelde öğrencilere buzu sevdirmek daha çok önemli. Küçük yaştan itibaren çocukların buz patenine başlamış olması buz patenini kavramada önemli bir etken oluyor. Çocuk daha tez kavrıyor ve sizin söylediklerinizi daha iyi anlayıp, uygulayabiliyor. Çocuk burada daha iyi kaynaşıyor. Yardımlaşmayı öğreniyor. Birbirlerini sevmeyi öğreniyor. Biri üzüldüğü zaman diğeri de ona yardım edebiliyor” diye konuştu.

SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Düzenli olarak yapılan buz pateni antrenmanlarının sağlığa birçok faydası olduğunu vurgulayan Yücel, “Düzenli olarak yapıldığında kalp-damar dolaşım sistemini güçlendirir. Yüksek kalori yakma özelliğinden dolayı kilo vermek isteyen bireyler için çok faydalı sayılacak fiziksel aktivitedir. Dayanıklılığı artırır. Bu sayede günlük hayatta, daha zinde, daha hareketli, enerjisi yüksek ve yorgunluğa karşı dirençli oluyorsunuz. Günlük hayatta, iş, çevre ve aile ile birlikte gelen stresi buz pateni ile üzerinizden atabilirsiniz” diyerek bu sporun faydalarına değindi.

MUTLULUK HER ŞEYE BEDEL

Yücel, buz pateni eğitiminde görev ve sorumluluklarını ise şu şekilde aktararak konuşmasını noktaladı: “Her şeyden önce çocukların güvenliğini sağlıyorum. Onların gerekli olan ekipmanları takıp takmadığını kontrol ediyorum ve onlara en iyi şekilde bu sporu öğretmeye gayret ediyorum. Onların mutluluğu benim için çok önemli. Her şeylerinde yanlarında olmak benimde mutluluk kaynağım. Onların sadece öğretmen olarak değil ablaları, kardeşleri olarak hayatlarının içindeyim. Hep birlikte el ele öğrencilerimle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu spor küllerinden yeniden doğan öğrencilerimin hikayesi.”

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