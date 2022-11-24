  • BIST 4.858,21
  • Altın 1050.961
  • Dolar 18.6145
  • Euro 19.3665
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Çocuklarına öğretmenliği önermiyorlar

Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenler Günü Raporu’na göre, öğretmenlerin büyük kısmı çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Ankete katılan 21 bin 412 eğitim çalışanının yüzde 71,40’ı çocuklarının öğretmen olmasını istemediğini söyledi.
Çocuklarına öğretmenliği önermiyorlar

Türkiye’nin en büyük ikinci eğitim sendikası olan Türk Eğitim Sen’in Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 

Sendika öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamaları hakkındaki düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentilerini ortaya çıkarmak için Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü anketi gerçekleştirerek, bunu raporlaştırdı. 

 ÇOCUKLARI ÖĞRETMEN OLSUN İSTEMİYORLAR 

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 21 bin 412 eğitim çalışanı üzerinde yapılan anket, öğretmenlerin çocuklarının öğretmen olmasını istemediğini ortaya koydu. Anket sonucuna göre, öğretmenlerin yüzde 71,40’ı çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Türk Eğitim-Sen tarafından yayınlanan araştırma sonucunda öğretmenlerin sadece 8,70’i çocuğunun öğretmen olmasını istiyor. 

2222-011.jpg

 YİNE SEÇER MİSİNİZ: YÜZDE 42 HAYIR DEDİ 

Ankette “Tekrar meslek seçme imkanı olsa yine öğretmenliği seçer misiniz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 42,10’u “kesinlikle seçmem” cevabını verdi.

 AY SONUNU GETİREMİYORLAR 

Ankette öğretmenlere ekonomik durumlarına ilişkin sorular da yöneltildi. Verilen cevaplara göre, öğretmenlerin yüzde 87,50’si ay sonunu getiremiyor, yüzde 59,30’u ekonomik durumunun kötü düzeyde olduğunu söylüyor. Ayrıca ekonomik durumunun orta ve kötü düzeyde olduğunu belirten katılımcıların yüzde 81,90’ı bu durumun aile içi ilişkilerini etkilediğini belirtiyor.  

Enes Boyacı / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pancardan pekmez olur mu, pancar pekmezi nasıl yapılır? İşte pancar pekmezi yapımının incelikleri24 Kasım 2022 Perşembe 14:00
  • Ankara Su Kesintisi 24 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Kasım 2022 Perşembe 09:45
  • Elektrik Kesintisi 24 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Kasım 2022 Perşembe 09:40
  • Ankara hava durumu 24 Kasım 202224 Kasım 2022 Perşembe 09:25
  • Önemli olan önlem24 Kasım 2022 Perşembe 04:35
  • 2022 Başkanlar Kurulu Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 04:29
  • Hacıkadın Mahalle sakinleri kazaları önlemek için kasis istiyor24 Kasım 2022 Perşembe 04:20
  • Çayyolu Antika Pazarı’na nasıl gidilir, Çayyolu Antika Pazarı nerede, antika pazarı ne zaman açık?23 Kasım 2022 Çarşamba 15:09
  • Smart Ankara Projesi nedir, amacı nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi Smart Ankara Projesi nedir?23 Kasım 2022 Çarşamba 14:49
  • 6. Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor23 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti