Çocuklarına öğretmenliği önermiyorlar

Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenler Günü Raporu’na göre, öğretmenlerin büyük kısmı çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Ankete katılan 21 bin 412 eğitim çalışanının yüzde 71,40’ı çocuklarının öğretmen olmasını istemediğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük ikinci eğitim sendikası olan Türk Eğitim Sen’in Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Sendika öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamaları hakkındaki düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentilerini ortaya çıkarmak için Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü anketi gerçekleştirerek, bunu raporlaştırdı.

ÇOCUKLARI ÖĞRETMEN OLSUN İSTEMİYORLAR

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 21 bin 412 eğitim çalışanı üzerinde yapılan anket, öğretmenlerin çocuklarının öğretmen olmasını istemediğini ortaya koydu. Anket sonucuna göre, öğretmenlerin yüzde 71,40’ı çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Türk Eğitim-Sen tarafından yayınlanan araştırma sonucunda öğretmenlerin sadece 8,70’i çocuğunun öğretmen olmasını istiyor.

YİNE SEÇER MİSİNİZ: YÜZDE 42 HAYIR DEDİ

Ankette “Tekrar meslek seçme imkanı olsa yine öğretmenliği seçer misiniz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 42,10’u “kesinlikle seçmem” cevabını verdi.

AY SONUNU GETİREMİYORLAR

Ankette öğretmenlere ekonomik durumlarına ilişkin sorular da yöneltildi. Verilen cevaplara göre, öğretmenlerin yüzde 87,50’si ay sonunu getiremiyor, yüzde 59,30’u ekonomik durumunun kötü düzeyde olduğunu söylüyor. Ayrıca ekonomik durumunun orta ve kötü düzeyde olduğunu belirten katılımcıların yüzde 81,90’ı bu durumun aile içi ilişkilerini etkilediğini belirtiyor.

Enes Boyacı / İLKSAYFA